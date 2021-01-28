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    Снігопад в Одесі: дерева руйнують будинки та теплотраси (фото)

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    В Одесі 28 січня триватиме снігопад - Снігопад в Одесі: дерева руйнують будинки та теплотраси (фото)
    В Одесі 28 січня триватиме снігопад
    Фото: Думская

    В Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок

    Ніч із 27 на 28 грудня пройшла в Одесі в складних метеорологічних умовах. Безперервний дощ через якийсь час перейшов у мокрий сніг, потім впала температура, що призвело до часткової обмерзлості контактної мережі електричного транспорту, електромереж, дерев.

    Як повідомили в департаменті міського господарства, впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.

    28 січня о 00:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за вулицею Головковського внаслідок негоди дерево впало на одноповерховий житловий будинок та сталось часткове руйнування елементу кута будинку на площі 6 кв.м. Рятувальники прибули на місце виклику, розпилили дерево та прибрали його з будинку. Загиблих та постраждалих немає.

    Дерево впало на будинок. Фото: ДСНС

    Дерево впало на будинок. Фото: ДСНС

    Також десятки будинків мікрорайону Черемушки залишилися без опалення. Стара тополя не витримала напору сніжної стихії і впала на труби. Очевидці стверджують, що фонтан гарячої води досягав висоти четвертого поверху. Вночі комунальники перекрили опалення. 

    Дерево пошкодило теплотрасу. Фото: Сергій Смоленцев
    Дерево пошкодило теплотрасу. Фото: Сергій Смоленцев

    Стався 131 обрив мереж зовнішнього освітлення та 78 – електротранспорту. В результаті частина маршрутів не працює, а на інших обмежена кількість тролейбусів і трамваїв. Допомогу комунальникам в усуненні наслідків негоди надають 250 військових.

    Нагадаємо, увечері 27 січня рятувальники оголосили в Одеській і Миколаївській областях III рівень небезпеки – червоний.

    Діють заборони щодо руху великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільних дорогах загального користування державного значення. На автомобільних дорогах М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), М-16 Одеса-Кучурган (на м. Кишинів) забороняється рух автотранспортних засобів всіх категорій. 

    Заборонений в'їзд до м. Одеса великогабаритного і вантажного транспорту. По трасі Київ-Одеса у відстійниках перебуває біля 700 вантажівок.

    Внаслідок ускладнення погодних умов наразі залишаються знеструмленими 143 населених пункти у чотирьох областях.

    Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.
    Теги: прогноз погоди Одеса Одещина снігопад
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