Снігопад в Одесі: дерева руйнують будинки та теплотраси (фото)

В Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок

Ніч із 27 на 28 грудня пройшла в Одесі в складних метеорологічних умовах. Безперервний дощ через якийсь час перейшов у мокрий сніг, потім впала температура, що призвело до часткової обмерзлості контактної мережі електричного транспорту, електромереж, дерев.

Як повідомили в департаменті міського господарства, впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.

28 січня о 00:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за вулицею Головковського внаслідок негоди дерево впало на одноповерховий житловий будинок та сталось часткове руйнування елементу кута будинку на площі 6 кв.м. Рятувальники прибули на місце виклику, розпилили дерево та прибрали його з будинку. Загиблих та постраждалих немає.

Дерево впало на будинок. Фото: ДСНС

Також десятки будинків мікрорайону Черемушки залишилися без опалення. Стара тополя не витримала напору сніжної стихії і впала на труби. Очевидці стверджують, що фонтан гарячої води досягав висоти четвертого поверху. Вночі комунальники перекрили опалення.

Дерево пошкодило теплотрасу. Фото: Сергій Смоленцев

Стався 131 обрив мереж зовнішнього освітлення та 78 – електротранспорту. В результаті частина маршрутів не працює, а на інших обмежена кількість тролейбусів і трамваїв. Допомогу комунальникам в усуненні наслідків негоди надають 250 військових.

Нагадаємо, увечері 27 січня рятувальники оголосили в Одеській і Миколаївській областях III рівень небезпеки – червоний.

Діють заборони щодо руху великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільних дорогах загального користування державного значення. На автомобільних дорогах М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), М-16 Одеса-Кучурган (на м. Кишинів) забороняється рух автотранспортних засобів всіх категорій.

Заборонений в'їзд до м. Одеса великогабаритного і вантажного транспорту. По трасі Київ-Одеса у відстійниках перебуває біля 700 вантажівок.

Внаслідок ускладнення погодних умов наразі залишаються знеструмленими 143 населених пункти у чотирьох областях.



