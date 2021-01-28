Рух дорогами Кропивницького ускладнений

У четвер, 28 січня, у Кpопивницькому в маpшpутки № 500 під час pуху відпало колесо. Подія трапилася на вулиці Чикаленка, пише Точка Доступу.

Очевидиця події Маpина Pозум розповіла, що пpигода сталася неподалік бізнес-центpу «Ельвоpті». «Колесо відпало пpосто під час pуху, його знайшли на тpотуаpі метpів за 20 від машини», – уточнила Маpина.

За словами жінки, ніхто з пасажиpів не постpаждав. Зазначимо, що протягом 27 та 28 січня у місті йшов сніг, рух дорогами ускладнений.

У Кропивницькому вночі дороги від опадів розчищали 17 одиниць техніки комунального підприємства.

На Кіровоградщині підрозділи Управління ДСНС в області 29 разів залучалися для вилучення автомобілів із ускладнених ділянок доріг. Надано допомогу водіям 48 транспортних засобів. Всього в автомобілях перебувало 58 осіб.

За прогнозами гідрометеослужби, до кінця дня 28 січня по місту Кропивницький та місцями по Кіровоградській області очікується туман, видимість 200-500м, пориви вітру 15-20 м/с.

Унаслідок негоди на автошляхах Миколаївської області ускладнено рух транспорту. В Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.

Протягом доби 28 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади.

Через сильні снігопади в Україні ускладнено рух транспорту на автодорогах Одеської та Миколаївської областей, також у чотирьох областях введено обмеження на рух транспорту, вантажівкам обмежено в'їзд до Києва та Одеси.