Міхалков розповів, як Путін відправляє рецидивістів на війну з Україною (відео)

Міхалков розхвалює злочинця, якого випустили з тюрми, щоби він поїхав воювати в Україну

Режисер-пропагандист представив героєм ув'язненого, який був причетний до тортур у російських в'язницях

Російські пропагандисти у своїх сюжетах визнали, що президент РФ Володимир Путін відправляє на війну в Україну ув’язнених. Так, режисер-путініст Микита Міхалков у своїй програмі Бесогон ТБ розповів про «героїчну» загибель ув'язненого Костянтина Тулінова на війні проти України.

«...хоча він (кримінальник – ред.) в армії не служив – він опинився на фронті, на Донбасі. Але шлях його на Донбас, прямо скажемо, був непростий. Навіть, я б сказав, дуже непростий. У 16 років він уперше порушив закон, ну, а далі пішло-поїхало: і грабіж, і наркотики, і кілька ходок…», – розповів режисер.

За словами Міхалкова, за останній злочин рецидивіст отримав п'ять років ув'язнення.

«…у принципі, у лютому 2023 року міг вийти на свободу. Але навесні 2022 року він подав прохання відправити його на фронт, на Донбас. Це прохання було задоволене – і він опинився на передовій», – продовжив розповідати Міхалков.

На екрані також показували фотографії злочинця.

Костянтин Тулінов (праворуч) фото: Gulagu.net

Крім того, у сюжеті є коментар нібито «однополчанина» Тулінова, який стверджував, що ув'язненому «перебило ноги». За його словами, Тулінов нібито прикривав відступ і підірвав себе разом із трьома українськими військовими, коли решта вирішила відійти в укриття. Це сталося 14 липня.

«Держава (країна-агресор Росія, - тред.) відповіла йому подякою за його подвиг. Посмертно він був помилований і був прирівняний до учасників бойових дій з усіма пільгами і виплатами, що випливають звідси, які належать сім'ям загиблих», – стверджує пропагандист.

За даними росЗМІ, Костянтин Тулінов був у лавах тюремного активу в СІЗО «Хрести» – брав участь у тортурах та зґвалтуваннях ув'язнених.

Він опинився серед перших ув'язнених ІЧ-7 Яблунівка, кого завербувала ПВК Вагнера. За словами родичів засуджених, першу групу вивезли в ніч на 6 липня, приблизно 9-10 липня вони приїхали до Ростов-на-Дону, де вони протягом двох тижнів мали тренуватися, а потім вирушити на війну.

Раніше повідомлялося, що приватна військова компанія (ПВК) «Вагнера» вже завербувала понад тисячу ув'язнених щонайменше у 17 російських колоніях для відправлення на війну проти України.

Як повідомляє видання «Медиазона», російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», який вважається власником ПВК «Вагнера», їздить у колонії та особисто вербує ув'язнених для участі у війні проти України.

Ув’язнені розповіли журналістам, що у виправній колонії-2 суворого режиму в Рибінську Ярославської області Пригожин розповідав ув'язненим, що представляє ПВК «Вагнера» та пропонує їм вступити туди для участі у війні проти України.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що акт тероризму Росії проти українських військовополонених в Оленівці здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії «Вагнера» за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина. Відомо, що мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК «Вагнер» з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.