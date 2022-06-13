Як Путін насміхався з паспортних даних якутського дояра (відео)

Володимир Африканович (ліворуч) і Володимир Володимирович. Путін спочатку нагородив зіркою Героя якутського дояра, а потім посміявся з його по-батькові

Володимир Путін здивувався давньому латинському імені, яке віками використовують в Росії

Під час святкування Дня Росії Володимир Путін нагородив дояра Володимира Михайлова зіркою Героя Праці РФ, а потім з нього ж і посміявся. Відео з цією розмовою виклав кремлівський Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

Зустрічаючись після нагородження із лауреатами державних премій та звань, Путін звернув увагу на те, що Володимира Михайлова по-батькові звати Африканович.

Таке ім’я викликало у Путіна неадекватну реакцію. «Для жителя Якутії та людини північної бути Африкановичем - це сильно», – заявив президент Росії і розсміявся, а за ним почали сміятися й інші присутні в залі, хто чув цю розмову.

Зазначимо, що Африкан – це давнє латинське ім’я, яке з’явилося на означення людини, що походила з Африки.

В християнській релігійній традиції є три святих з таким іменем – Африкан преподобний, Африкан мученик та Африкан Петрійський. Тож у церковному календарі, зокрема, православному, який використовує Російська православна церква, іменини Африкана відзначаються чотири рази на рік.

Відповідно, у дорадянські часи під час хрещення дітям часто давати ім’я Африкан. Так, Африканом звали відомого німецькомовного філософа-неокантіанця Шпіра, який народився 1837 року біля Єлисаветграда (нинішній Кропивницький), та радянського академіка-палеоботаніка Криштофовича (народився 1885 року у селі Криштопівка, нинішня Харківщина).

Також ім'я Африкан носили відомі російські військові діячі: