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    Політика

    Як Путін насміхався з паспортних даних якутського дояра (відео)

    Володимир Африканович (ліворуч) і Володимир Володимирович. Путін спочатку нагородив зіркою Героя якутського дояра, а потім посміявся з його по-батькові - Як Путін насміхався з паспортних даних якутського дояра (відео)
    Володимир Африканович (ліворуч) і Володимир Володимирович. Путін спочатку нагородив зіркою Героя якутського дояра, а потім посміявся з його по-батькові
    фото з російських ЗМІ

    Володимир Путін здивувався давньому латинському імені, яке віками використовують в Росії

    Під час святкування Дня Росії Володимир Путін нагородив дояра Володимира Михайлова зіркою Героя Праці РФ, а потім з нього ж і посміявся. Відео з цією розмовою виклав кремлівський Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

    Зустрічаючись після нагородження із лауреатами державних премій та звань, Путін звернув увагу на те, що Володимира Михайлова по-батькові звати Африканович.

    Таке ім’я викликало у Путіна неадекватну реакцію. «Для жителя Якутії та людини північної бути Африкановичем - це сильно», – заявив президент Росії і розсміявся, а за ним почали сміятися й інші присутні в залі, хто чув цю розмову.

    Зазначимо, що Африкан – це давнє латинське ім’я, яке з’явилося на означення людини, що походила з Африки.

    В християнській релігійній традиції є три святих з таким іменем – Африкан преподобний, Африкан мученик та Африкан Петрійський. Тож у церковному календарі, зокрема, православному, який використовує Російська православна церква, іменини Африкана відзначаються чотири рази на рік.

    Відповідно, у дорадянські часи під час хрещення дітям часто давати ім’я Африкан. Так, Африканом звали відомого німецькомовного філософа-неокантіанця Шпіра, який народився 1837 року біля Єлисаветграда (нинішній Кропивницький), та радянського академіка-палеоботаніка Криштофовича (народився 1885 року у селі Криштопівка, нинішня Харківщина).

    Також ім'я Африкан носили відомі російські військові діячі:

    • Богаєвський, який був одним із очільників Білого руху на півдні Росії в 1919-1920 роках;
    • Соколов, Герой Радянського Союзу, який захоплював Західну Білорусь 1939 року.
    Теги: росія путін
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    Як Путін насміхався з паспортних даних якутського дояра (відео)