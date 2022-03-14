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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Миколаївщину, у Снігурівці знищено житлові будинки (відео)

    Снігурівку&nbsp; ударили авіаударом прямо по місту - Окупанти обстріляли Миколаївщину, у Снігурівці знищено житлові будинки (відео)
    Снігурівку  ударили авіаударом прямо по місту
    фото скріншот відео

    Під завалами лишаються люди

    Вранці у понеділок, 14 березня, Миколаїв знову зазнав обстрілів окупантом. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

    «Нас знову обстріляли. Снігурівку ударили авіаударом прямо по місту. Є проблеми із зв’язком…Ми не знімали повітряну тривогу, бо не знаємо, що у цих дурників у голові», - сказав Кім.

    У Снігурівці внаслідок авіаудару було зруйновано житлові будинки. Під завалами лишаються люди.

    Голова Снігурівської ОТГ Інна Бойко повідомила, що мешканців, у яких пошкоджено будинки внаслідок обстрілу, буде поселено у приміщенні колишнього територіального центру соціального обслуговування.

    Постраждалих просять звертатися за адресою: Снігурівка, вулиця Жовтнева, 118 (біля Управління Державної казначейської служби).

    Нагадаємо, 13 березня російсько-окупаційні війська здійснили авіаудар по Миколаєву. Внаслідок чого загинули дев’ятеро людей. Також окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря».

    Теги: Росія окупанти війна Миколаїв #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Миколаївщину, у Снігурівці знищено житлові будинки (відео)