Окупанти обстріляли Миколаївщину, у Снігурівці знищено житлові будинки (відео)

Під завалами лишаються люди

Вранці у понеділок, 14 березня, Миколаїв знову зазнав обстрілів окупантом. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Нас знову обстріляли. Снігурівку ударили авіаударом прямо по місту. Є проблеми із зв’язком…Ми не знімали повітряну тривогу, бо не знаємо, що у цих дурників у голові», - сказав Кім.

У Снігурівці внаслідок авіаудару було зруйновано житлові будинки. Під завалами лишаються люди.

Голова Снігурівської ОТГ Інна Бойко повідомила, що мешканців, у яких пошкоджено будинки внаслідок обстрілу, буде поселено у приміщенні колишнього територіального центру соціального обслуговування.

Постраждалих просять звертатися за адресою: Снігурівка, вулиця Жовтнева, 118 (біля Управління Державної казначейської служби).

Нагадаємо, 13 березня російсько-окупаційні війська здійснили авіаудар по Миколаєву. Внаслідок чого загинули дев’ятеро людей. Також окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря».