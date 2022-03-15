NASA продовжить співпрацю з Росією

Події останніх трьох тижнів ніяк не вплинули на функціонування орбітальної станції

У Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) підтвердили, що планують продовжувати співпрацю з Росією попри її агресію проти України. Про це повідомив керівник програми NASA на Міжнародній космічній станції (МКС) Джоель Монтальбано, передає CNN.

Він зазначив, що МКС була флагманською моделлю міжнародної співпраці і була спроєктована таким чином, що бути «взаємозалежною».

«У кожного з партнерів є різні можливості, які вони привносять, і разом ми працюємо. Це не процес, коли одна група може відділитися від іншої. Нам потрібно все разом, щоб бути успішними», – сказав Монтальбано.

Він додав, що події останніх трьох тижнів ніяк не вплинули на функціонування орбітальної станції. А заплановане на 30 березня повернення з МКС на Землю з американським та російськими космонавтами на космічному кораблі «Союз» пройде у штатному режимі.

«Наразі нема жодних ознак, що наші російські партнери не вказують на те, що вони хочуть зробити щось інше.Отже, ми плануємо продовжити роботу так, як і сьогодні», – заявив керівник програми NASA.

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