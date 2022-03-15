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    NASA продовжить співпрацю з Росією

    NASA продовжить співпрацю з Росією
    фото з відкритих джерел

    Події останніх трьох тижнів ніяк не вплинули на функціонування орбітальної станції

    У Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) підтвердили, що планують продовжувати співпрацю з Росією попри її агресію проти України. Про це повідомив керівник програми NASA на Міжнародній космічній станції (МКС) Джоель Монтальбано, передає CNN.

    Він зазначив, що МКС була флагманською моделлю міжнародної співпраці і була спроєктована таким чином, що бути «взаємозалежною».

    «У кожного з партнерів є різні можливості, які вони привносять, і разом ми працюємо. Це не процес, коли одна група може відділитися від іншої. Нам потрібно все разом, щоб бути успішними», – сказав Монтальбано.

    Він додав, що події останніх трьох тижнів ніяк не вплинули на функціонування орбітальної станції. А заплановане на 30 березня повернення з МКС на Землю з американським та російськими космонавтами на космічному кораблі «Союз» пройде у штатному режимі.

    «Наразі нема жодних ознак, що наші російські партнери не вказують на те, що вони хочуть зробити щось інше.Отже, ми плануємо продовжити роботу так, як і сьогодні», – заявив керівник програми NASA.

    Нагадаємо, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Також стало відомо, які компанії залишилися на російському ринку.

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    Теги: Росія війна космос NASA
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    NASA продовжить співпрацю з Росією