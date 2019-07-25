Милованов пояснив, яке портфоліо отримають «учні» від партії Зеленського



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Депутати від президентської партії мають отримати особистий портфель з 4 документів

Майбутні депутати від «Слуги народу», які пройдуть тижневе навчання у Київській школі економіки, отримають портфель з чотирьох документів, які мають допомогти їм працювати в парламенті.

Про це в ефірі програми на Громадському заявив почесний президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов.

«Учні» від президентської партії мають отримати особистий портфель з 4 документів. Перший документ — особиста стратегія.

«Вона полягає в тому — ким я хочу стати як депутат. Через 5 років, через 3 роки, через рік. За що я хочу бути відомим. Другий документ — пропозиція політики. Яким чином я буду впроваджувати реальну політику для того, щоби стати відомим. Третій документ — законотворчість чи законодавча ініціатива, яка має впровадити цю політику на законодавчому рівні. Четвертий — план впровадження. Це побудова коаліції, аналіз ситуації, щоби цей законопроект не вмер, а був прийнятий», — пояснив Милованов.

Він додав, що вартість навчання — комерційна таємниця. Водночас за нього платить партія «Слуга народу», тому вартість можна буде побачити у її звіті.

Нагадаємо, Київська школа економіки проведе освітній інтенсив для партії «Слуга народу».