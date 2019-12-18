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    Милованов заявив, що Геокадастр готовий до запуску ринку землі

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    Милованов заявив, що Геокадастр готовий до запуску ринку землі

    На сьогодні, заповнення Геокадастру — 73%

    Станом на сьогодні геокадастр заповнено на 73%.

    Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Фермер буде захищений. А геокадастр — готовий до запуску ринку землі. На сьогодні, заповнення Геокадастру — 73%», — написав Тимофій Милованов.

    Він також зазначив, що для запуску ринку землі не потрібне стовідсоткове заповнення.

    «Ні, в багатьох країнах, що мають ринок, заповнення є близько 80%. Для функціонування ринку землі потрібне заповнення тими землями, які будуть купувати. Тобто, власник, який хоче продати землю, має внести свою ділянку в кадастр. Технічно — це легко. А політичну легкість ми забезпечимо через перезавантаження кадрів кадастру, яке відбувається зараз», — додав Тимофій Милованов.

    Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями

    Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

    Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

    За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.
    Під час сутичок біля Верховної Ради, крім двох правоохоронців, постраждав, як мінімум, один протестувальник і двоє журналістів. Постраждалий знаходиться у лікарні у тяжкому стані.
    Згодом стало відомо, що в урядовому кварталі помер чоловік. Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту. Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок. 

    Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «чоловік, який помер поруч з протестами, помер від зупинки серця». 
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    Київ міністр земля ринок чоловік фермер Тимофій Милованов
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