Поліція готує підозри трьом учасникам зіткнень під Радою



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Сутички сталися між мітингувальниками і правоохоронцями Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Поліцейські вивчають відеозаписи сутички для встановлення всіх правопорушників

Через сутичку біля Верховної Ради слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу та правоохоронцям.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

«Поліцейські вивчають відеозаписи сутички для встановлення всіх правопорушників. На цей час слідчі готують оголошення підозри трьом активним учасникам події», — йдеться у повідомленні.

В Нацполіції зазначають, що лікарі скликали консиліум для того, щоб вирішити, чи робити трепанацію черепу правоохоронцю, який постраждав під час мітингу.

Йдеться про військовослужбовця Національної гвардії, учасника бойових дій підполковника Кулінка Ю.В.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.

Згодом стало відомо, що в урядовому кварталі помер чоловік . Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту. Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок.



