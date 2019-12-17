Затриманих за сутички під Радою протестувальників відпустили



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Фото: радіо Свобода

Біля Печерського райвідділу поліції збиралися представники «Національного корпусу» та інших націоналістичних сил з вимогою відпустити затриманих

Поліція Києва відпустила всіх затриманих під час зіткнень під Верховною радою 17 грудня. Про це повідомляє «Громадьске» у Twitter.

Повідомляється, що київська поліція відпустила 26 затриманих під час сутичок.

Біля Печерського райвідділу поліції збиралися представники «Національного корпусу» та інших націоналістичних сил з вимогою відпустити затриманих.

Раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що у сутичках під Верховною радою брали участь до 500 осіб. Він також додав, що порядок забезпечували близько 2 500 представників поліції і Національної гвардії.

Раніше також стало відомо, що поліція відкрила справу через зіткнення під Радою. Справу відкрито за ч. 2 ст. 145 Кримінального кодексу України - опір працівникові поліції.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.





Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.

Згодом стало відомо, що в урядовому кварталі помер чоловік . Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту. Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок.



