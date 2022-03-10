«Дуже і дуже значні втрати». США підрахували кількість вбитих окупантів в Україні

Втрати РФ в Україні співставні з втратами в деяких боях Другої світової війни

За підрахунками американців, цифра поранених російських окупантів становить від 15 тис. до 18 тис. осіб

Згідно з офіційними оцінками Сполучених Штатів Америки, кількість убитих російських військових за два тижні російсько-української війни становить від 5 тис. до 6 тис. осіб. Такі дані озвучив неназваний представник США 9 березня, пише CBS News.

Чиновник назвав це число «дуже і дуже значними втратами», порівнявши їх з втратами в деяких боях Другої світової війни.

Згідно з підрахунками США, цифра поранених російських окупантів приблизно в три рази перевищує кількість убитих - від 15 тис. до 18 тис. осіб. Точні дані зараз дізнатися неможливо через безперервні бойові дії.

Генштаб Збройних сил України озвучує іншу цифру: втрати особового складу російського ворога станом на ранок 9 березня орієнтовно становлять понад 12 тис. осіб.

Водночас Росія називає значно менші втрати своїх військ, що воюють в Україні.