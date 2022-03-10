  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Дуже і дуже значні втрати». США підрахували кількість вбитих окупантів в Україні

    Втрати РФ в Україні співставні з втратами в деяких боях Другої світової війни - «Дуже і дуже значні втрати». США підрахували кількість вбитих окупантів в Україні
    Втрати РФ в Україні співставні з втратами в деяких боях Другої світової війни

    За підрахунками американців, цифра поранених російських окупантів становить від 15 тис. до 18 тис. осіб

    Згідно з офіційними оцінками Сполучених Штатів Америки, кількість убитих російських військових за два тижні російсько-української війни становить від 5 тис. до 6 тис. осіб. Такі дані озвучив неназваний представник США 9 березня, пише CBS News.

    Чиновник назвав це число «дуже і дуже значними втратами», порівнявши їх з втратами в деяких боях Другої світової війни.

    Згідно з підрахунками США, цифра поранених російських окупантів приблизно в три рази перевищує кількість убитих - від 15 тис. до 18 тис. осіб. Точні дані зараз дізнатися неможливо через безперервні бойові дії.

    Генштаб Збройних сил України озвучує іншу цифру: втрати особового складу російського ворога станом на ранок 9 березня орієнтовно становлять понад 12 тис. осіб.

    Водночас Росія називає значно менші втрати своїх військ, що воюють в Україні.

    Теги: Росія США війна Генштаб Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Дуже і дуже значні втрати». США підрахували кількість вбитих окупантів в Україні