Поранені українські військові проходять реабілітацію в Грузії

Військовослужбовці поїхали до Грузії на два тижні разом зі своїми родинами

Українські військовослужбовці, які постраждали у ході операції Об'єднаних сил, пройдуть курс реабілітації у Церованському реабілітаційному центрі Грузії.

Українські військовослужбовці прибули до Грузії з членами своїх родин. Вони вирушили в реабілітаційний центр імені Маро Макашвілі у Церовані для проходження двотижневого курсу фізичної, психологічної та рекреаційної реабілітації. Про це інформує Грузія-Online.

«Візит українських поранених військовослужбовців до Грузії здійснюється на основі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 28 квітня 2015 року, між міністерством оборони Грузії і міністерством оборони України про реалізацію спільного проєкту з реабілітації поранених українських військовослужбовців, що беруть участь в антитерористичних операціях на сході України», – зазначили у Міністерстві оборони Грузії.

У вересні на реабілітацію планують відправити наступну групу українських військовослужбовців.

Із 2015 року в Церовані пройшли реабілітацію 237 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці Нацгвардії України затримали на блокпості на Донбасі бойовика російсько-окупаційних формувань і ще шістьох підозрюваних у різних злочинах.

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