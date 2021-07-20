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    Поранені українські військові проходять реабілітацію в Грузії

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    Із 2015 року в Церовані пройшли реабілітацію 237 українських військовослужбовців - Поранені українські військові проходять реабілітацію в Грузії
    Із 2015 року в Церовані пройшли реабілітацію 237 українських військовослужбовців
    Фото з відкритих джерел

    Військовослужбовці поїхали до Грузії на два тижні разом зі своїми родинами

    Українські військовослужбовці, які постраждали у ході операції Об'єднаних сил, пройдуть курс реабілітації у Церованському реабілітаційному центрі Грузії.

    Українські військовослужбовці прибули до Грузії з членами своїх родин. Вони вирушили в реабілітаційний центр імені Маро Макашвілі у Церовані для проходження двотижневого курсу фізичної, психологічної та рекреаційної реабілітації. Про це інформує Грузія-Online.

    «Візит українських поранених військовослужбовців до Грузії здійснюється на основі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 28 квітня 2015 року, між міністерством оборони Грузії і міністерством оборони України про реалізацію спільного проєкту з реабілітації поранених українських військовослужбовців, що беруть участь в антитерористичних операціях на сході України», – зазначили у Міністерстві оборони Грузії.

    У вересні на реабілітацію планують відправити наступну групу українських військовослужбовців.

    Із 2015 року в Церовані пройшли реабілітацію 237 українських військовослужбовців.

    Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці Нацгвардії України затримали на блокпості на Донбасі бойовика російсько-окупаційних формувань і ще шістьох підозрюваних у різних злочинах.

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    Теги: СБУ Грузія військові
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    Поранені українські військові проходять реабілітацію в Грузії