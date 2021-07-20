Поранені українські військові проходять реабілітацію в Грузії
Військовослужбовці поїхали до Грузії на два тижні разом зі своїми родинами
Українські військовослужбовці, які постраждали у ході операції Об'єднаних сил, пройдуть курс реабілітації у Церованському реабілітаційному центрі Грузії.
Українські військовослужбовці прибули до Грузії з членами своїх родин. Вони вирушили в реабілітаційний центр імені Маро Макашвілі у Церовані для проходження двотижневого курсу фізичної, психологічної та рекреаційної реабілітації. Про це інформує Грузія-Online.
«Візит українських поранених військовослужбовців до Грузії здійснюється на основі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 28 квітня 2015 року, між міністерством оборони Грузії і міністерством оборони України про реалізацію спільного проєкту з реабілітації поранених українських військовослужбовців, що беруть участь в антитерористичних операціях на сході України», – зазначили у Міністерстві оборони Грузії.
У вересні на реабілітацію планують відправити наступну групу українських військовослужбовців.
Із 2015 року в Церовані пройшли реабілітацію 237 українських військовослужбовців.
Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці Нацгвардії України затримали на блокпості на Донбасі бойовика російсько-окупаційних формувань і ще шістьох підозрюваних у різних злочинах.