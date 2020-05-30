Міністерство юстиції програло суд партії-«привиду»



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Міністерство юстиції судиться з майже півсотнею політичних партій, які ведуть діяльність на паперах

Мін'юст судиться із майже 50 політичними партіями

Міністерству юстиції не вдалося через суд анулювати реєстраційне свідоцтво політичної партії «Справа», яка прописана у Дніпрі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 28 травня.

Мін’юст направив листа 15 січня 2020 року до Центральної виборчої комісії для отримання інформації стосовно партій, які висували кандидатів на участь у виборах народних депутатів України та на виборах президента України протягом останніх 10 років. 31 січня ЦВК відповіла, що у неї відсутня інформація щодо висування та реєстрації кандидатів від партії «Справа» на вищевказаних виборах за останні десять років.

Саме це стало підставою для звернення міністерства до суду про анулювання реєстраційного свідоцтва згаданої політсили (у позові наголошувалося, що партія «Справа» порушила вимоги частини першої статті 24 Закону України «Про політичні партії в Україні»).

Водночас партія «Справа» не погодилася з позицією Мін’юсту. Її аргументом стало те, що 3 лютого 2020 року на позачерговому з`їзді політичної партії прийнято рішення про висування Діани Матковської кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область) на проміжних парламентських виборах, які відбулися 15 березня.

Окружний адмінсуд Києва проаналізував докази сторін і дійшов висновків: 3 лютого 2020 року партія «Справа» усунула обставину, яка є підставою для звернення міністерства юстиції до суду, висунувши кандидата для участі у виборах.

«Політична партія «Справа» не може вважатись такою, що не реалізує основну мету своєї діяльності та, як наслідок, анулювання реєстраційного свідоцтва не може визнаватись «необхідним в демократичному суспільстві» з огляду на положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», - вважає суд.

Крім цього суд звернув увагу на те, що міністерство юстиції, звертаючись з цим позовом, не з’ясувало відсутності факту висування відповідних кандидатів партією «Справа» протягом десяти років, зокрема, не надало будь-яких відомостей, які б підтверджували, що з`їзди партії не відбувались і кандидати на них не висувались.

Більш того, суд наголосив, що висування кандидата для участі у проміжних виборах народного депутата від партії «Справа» відбулося до подання міністерством юстиції цього позову (маловідома політсила висунула кандидата 3 лютого, а міністерство подало позов до суду 7 лютого - «Главком»).

Разом з тим, за результатами проміжних виборів до Верховної Ради у 179 окрузі кандидат від партії «Справа» Діана Матковська посіла 34 із 37 місць. За неї проголосувало 19 виборців або 0,04%.

Як стало відомо «Главкому», наразі міністерство юстиції виграло суди з анулювання реєстраційних свідоцтв партіям «Універсальна партія України», «Діти війни «Народна партія України», «Третя Українська Республіка», «Трудова Україна».

Між іншим, політсила «Діти війни «Народна партія України» також висувала кандидата на довибори у 179 мажоритарку. У підсумку за нього проголосувало 68 виборців.

Нагадаємо, що на початку лютого міністерство юстиції заявило, що проаналізувало відповідність вимогам Закону України «Про політичні партії в Україні» всіх зареєстрованих партій і підготувало пакет із 48 позовних заяв до Окружного адміністративного суду Києва про анулювання реєстраційного свідоцтва тих партій, які порушують цей Закон.

Загалом, в Україні зареєстровано 349 політичних партій.