Міністерство охорони здоров’я закупить ліків майже на 6 мільярдів

Цього року закупівлі здійснюватимутся за 40 напрямками державної програми лікування

Міністерство охорони здоров'я підписало договори з міжнародними організаціями, що закуповуватимуть ліки та медичні вироби за кошти держбюджету 2018 року на суму 5, 9 млрд грн. Про це на брифінгу з нагоди підписання договорів сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. «Ми і далі співпрацюємо з Програмою розвитку ООН, ЮНІСЕФ та



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Цього року закупівлі здійснюватимутся за 40 напрямками державної програми лікування

Міністерство охорони здоров'я підписало договори з міжнародними організаціями, що закуповуватимуть ліки та медичні вироби за кошти держбюджету 2018 року на суму 5, 9 млрд грн.

Про це на брифінгу з нагоди підписання договорів сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Ми і далі співпрацюємо з Програмою розвитку ООН, ЮНІСЕФ та британською агенцією Crown Agents. Ці організації мають міжнародний досвід щодо закупівель. Ми співпрацюємо з ними вже 4 рік», - сказала Супрун.

Цього року закупівлі здійснюватимутся за 40 напрямками державної програми лікування.

Урядовець зазначила, що підписання договорів щодо закупівель в цьому році відбулося значно раніше - у квітні, це дозволить планувати поставки ліків рівномірно протягом року відповідно до потреб. Вона наголосила що закупівлі через міжнародні організаціїї в 2016 році дозволили зекономити до 40% коштів, виділених на ці цілі. І це було підтверджено відповідними висновками Рахункової палати.

Також в цьому році Міністерство змінило підхід до укладання договорів з урахуванням рекомендацій Рахункової палати.

Як зазначила на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанішина, в цьому році в договорах узгоджені терміни тендерних процедур міжнародних організацій, також нова редакція договорів передбачає зміни умов оплати та введення поетапної оплати кожної програми. МОЗ відмовилося від передоплати, а буде перераховувати кошти на етапі укладання договорів між міжнародними організаціями та постачальниками. Також у кошторисах будуть зазначатися інформація про терміни поставок.