  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Міністерство охорони здоров’я закупить ліків майже на 6 мільярдів

    Цього року закупівлі здійснюватимутся за 40 напрямками державної програми лікування
    Міністерство охорони здоров'я підписало договори з міжнародними організаціями, що закуповуватимуть ліки та медичні вироби за кошти держбюджету 2018 року на суму 5, 9 млрд грн. Про це на брифінгу з нагоди підписання договорів сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. «Ми і далі співпрацюємо з Програмою розвитку ООН, ЮНІСЕФ та
    • 27 Квiтня, 11:52
    • Розсилка

    Цього року закупівлі здійснюватимутся за 40 напрямками державної програми лікування

    Міністерство охорони здоров'я підписало договори з міжнародними організаціями, що закуповуватимуть ліки та медичні вироби за кошти держбюджету 2018 року на суму 5, 9 млрд грн.

    Про це на брифінгу з нагоди підписання договорів сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

    «Ми і далі співпрацюємо з Програмою розвитку ООН, ЮНІСЕФ та британською агенцією Crown Agents. Ці організації мають міжнародний досвід щодо закупівель. Ми співпрацюємо з ними вже 4 рік», - сказала Супрун.

    Цього року закупівлі здійснюватимутся за 40 напрямками державної програми лікування.

    Урядовець зазначила, що підписання договорів щодо закупівель в цьому році відбулося значно раніше - у квітні, це дозволить планувати поставки ліків рівномірно протягом року відповідно до потреб. Вона наголосила що закупівлі через міжнародні організаціїї в 2016 році дозволили зекономити до 40% коштів, виділених на ці цілі. І це було підтверджено відповідними висновками Рахункової палати.

    Також в цьому році Міністерство змінило підхід до укладання договорів з урахуванням рекомендацій Рахункової палати.

    Як зазначила на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанішина, в цьому році в договорах узгоджені терміни тендерних процедур міжнародних організацій, також нова редакція договорів передбачає зміни умов оплати та введення поетапної оплати кожної програми. МОЗ відмовилося від передоплати, а буде перераховувати кошти на етапі укладання договорів між міжнародними організаціями та постачальниками. Також у кошторисах будуть зазначатися інформація про терміни поставок.

    Читайте також
    Міністерство охорони здоров'я ООН медицина лікар Уляна Супрун
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ