Міністр фінансів відповів, чи вимагає МВФ збільшувати тарифи заради траншу



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Міністр фінансів України Сергій Марченко

Очільник Мінфіну зазначив, що маніпуляції плівками Байдена і Порошенка недоречні

Угода з МВФ про надання траншу не містить пунктів про підвищення тарифів. Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на каналі 1+1 заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Так, ведуча нагадала главі Мінфіну, що на плівках розмови п'ятого президента України Петра Порошенка та американського політика Джо Байдена перший сказав «Я підвищив тарифи не так, як ви просили, а підвищив на 100%».

«Ми беремо, як країна, на себе зобов'язання. Чотири підписанта (президент, прем'єр-міністр, голова Нацбанку, міністр фінансів - ред.). Відповідно, країна в цілому і, відповідно, уряд країни бере ці зобов'язання. Там немає зобов'язання підвищувати тарифи – ще раз підкреслюю це. Тому маніпуляції із Байденом і Порошенком - вони тут зовсім ні до чого», – відповів Марченко.

Також міністр фінансів розповів за яких умов Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною.

Напередодні у МВФ заявили, що деталі програми для України ще обговорюються.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ

Як відомо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що чекає МВФ від України.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.