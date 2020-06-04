Інвестори зеленої енергетики чекають на швидке погодження меморандуму Зеленським, – УВЕА нова енергія



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Інвестори в зелену енергетику чекають, що президент погодить меморандум щодо зелених тарифів

За вироблену зеленими підприємствами електроенергію держава не розраховується протягом трьох місяців

Іноземні та українські інвестори в зелену енергетику чекають на швидке погодження меморандуму президентом України Володимиром Зеленським щодо зелених тарифів та подальшої долі галузі відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомив голова Українського вітроенергетичного агентства Андрій Конеченков.

«Зараз є пропозиція Міністерства енергетики, яка максимально наближена до нашого меморандуму. Єдина проблема, що поки не буде погоджено з президентом, нам дуже складно буде рухатись далі.

Він нагадав, що три галузеві асоціації звернулись на минулому тижні з офіційним листом до президента, щоб він прийняв інвесторів і вислухав їх позицію. Однак президент поки що нічого не відповів.

«Ми очікуємо, що ризики можуть бути, якщо президент не погодить спільний меморандум між інвесторами і міністерством. І це питання може знову загальмуватись. Тому ми маємо надію, що найближчим часом міністерство дійде до погодження з президентом», - додав експерт.

Він зазначив, що підписання меморандуму дозволить державі уникнути міжнародних арбітражів та зберегти інвестиційний клімат.

Разом з тим голова асоціації розповів, що за вироблену зеленими підприємствами електроенергію держава не розраховується протягом трьох місяців.

«Вважаємо, що це просто політичне рішення, яке просто шантажує зелених для того, щоб вони далі не могли розвивати проекти. Сьогодні багато компаній доведені до банкрутства, не можуть сплачувати банкам, не можуть платити зарплату своїм співробітникам завдяки тому, що останні три місяці майже 8-7% йшла оплата за вироблену електроенергію не тільки на сонячних, а й на вітрових, на біоенергетичних, на гідроенергетиці. Сьогодні страждає весь сектор зеленої енергетики. І це суто політичний тиск на інвесторів», - резюмував Конеченков.

Нагадаємо, 3 червня ЗМІ опублікували скандальну переписку депутатів фракції «Слуга народу» Андрія Жупаніна та Андрія Геруса, які з використанням ненормативної лексики обговорювали тиск на зелених інвесторів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику і Меморандум майже готовий до підписання. Іноземні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном.

В кінці травня галузеві асоціації направили листа президенту України Володимиру Зеленському з запрошенням його до особистої участі в переговорах та вирішення подальшої долі зеленої енергетики в Україні. Також спір інвесторів та держави вийшов на рівень МВФ.

Разом з тим, інвестори готуються й до звернення в арбітраж в разі провалу перемовин з Україною. Юрист київського офісу компанії Dentons Максим Сисоєв зазначив, що інвестори в проекти з відновлювальної енергетики звертаються за консультаціями до юридичних фірм щодо можливих судових позовів в разі. Представник юридичної фірми «Астерс» Ярослав Петров також зазначив, що компанія вже проводить переговори з низкою інвесторів щодо допомоги у захисті їх інтересів на випадок непідписання Меморандуму з урядом.

На думку голови Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, Україна повинна підписати меморандум із інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше «викручування рук» призведе до судових позовів і втрати репутації держави.