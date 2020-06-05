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    МВФ: деталі програми для України ще обговорюються

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    У МВФ&nbsp;не стали коментувати появу в ЗМІ витоків можливого меморандуму з Україною за новою програмою - МВФ: деталі програми для України ще обговорюються
    У МВФ не стали коментувати появу в ЗМІ витоків можливого меморандуму з Україною за новою програмою

    Домовленість щодо угоди Stand-By є предметом обговорень і повинна бути затверджена Виконавчою радою

    До засідання Міжнародного валютного фонду щодо України, запланованого на 9 червня, деталі програми кредитування Stand-By ще обговорюються.

    Про це 4 червня заявив директор пресофісу МВФ Джеррі Райс.

    «Домовленість щодо угоди Stand-By є предметом обговорень і повинна бути затверджена Виконавчою радою. Зустріч Ради з цього питання очікується 9 червня», – сказав Райс.

    У той же час, він не став коментувати появу в ЗМІ витоків можливого меморандуму між Україною і МВФ за новою програмою.

    «Ми ніколи не коментуємо витоку документів, але що я можу сказати, МВФ – це прозора інституція», - зазначив представник Фонду.

    За його словами, повний текст доповіді щодо України, а також супутні документи будуть оприлюднені відразу після засідання Виконавчої ради, запланованого на 9 червня.

    «Це те, що ми робимо завжди, ми публікуємо угоди з країнами», - підкреслив Райс.

    Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ

    Як відомо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. 

    Раніше стало відомо, що чекає МВФ від України.

    Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.

    Кабмін МВФ економіка Меморандум політика документи Україна
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