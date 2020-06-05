Міністр фінансів України розповів про вимоги МВФ



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За словами глави Мінфіну, у меморандумі згадується приватизація, але там не йдеться про конкретні підприємства

Сергій Марченко розвінчав міфи про підвищення тарифів для населення

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, за яких умов Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною.

Про це він зазначив в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Зокрема під час ефіру було оприлюднено низку таких вимог і міністра попросили розповісти, чи відповідають вони дійсності.

За словами Марченка, створення поняття «гарантованого мінімального доходу» не відповідає дійсності.

Що стосується запровадження ринкової ціни на газ та опалення для населення, це, за його словами, зовсім не так.

«Зараз ціна, яка була у попередньому опалювальному сезоні, яка зараз у всіх нормативних документах, більше 4 тисяч гривень. На ринку фактична ціна – 2 275. Це ціна травня. Тобто ціна буде знижена. Відповідно до цих умов на опалювальний сезон ціна буде знижена», – розповів урядовець.

Щодо продовження пенсійної, медичної, освітньої реформ, він відповів, що реформи у зазначених останніх двох галузях передбачаються.

«Питання – що вкладається в цей формат. Перехід на нові моделі фінансування – це нормальний підхід. Я не бачу там проблеми, там не записано, що це якась реформа, яка робить якісь злі речі. В цьому там дискусії немає», – сказав він.

Щодо пенсійної реформи, то МВФ рекомендує Україні, за його словами, не робити виключення в плані пенсій, а також не робити пільгових пенсій для суддів, прокурорів. Водночас, про підвищення пенсійного віку поки не йдеться.

«Там певні запобіжники щодо того, що можливість розкачування пенсійної системи вони створені. І більше ніяких там ризиків. Про підвищення пенсійного віку не йдеться. Категорично не йдеться», - наголосив Марченко.

Окремо він зазначив, що реформа податкової системи передбачає створення єдиної юридичної особи в державній податковій службі, державній митній службі.

«Ми на це йдемо, це нормальний практичний крок, я не бачу в цьому жодних критичних речей. Це технічні кроки, які ми робили з МВФ чи без МВФ», – пояснив він.

Він також додав, що у меморандумі згадується приватизація, але там не йдеться про конкретні підприємства, наприклад, Одеський припортовий завод, «Центренерго» або «Електроважмаш».

Марченко також прокоментував можливість перегляду деяких норм закону про ринок сільськогосподарської землі. За його словами, фактично в меморандумі зафіксовані ті речі, які вже ухвалені - щодо зняття мораторію на продаж землі, запровадження ринкових механізмів. Жодних додаткових зобов'язань немає крім тих, які влада вже на себе взяла.

Напередодні у МВФ заявили, що деталі програми для України ще обговорюються.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ

Як відомо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що чекає МВФ від України.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.