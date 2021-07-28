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    На Закарпатті ремонтують дорогу до відомих курортів (відео)

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    Ремонт проводять за програмою Президента Володимира Зеленського &laquo;Велике будівництво&raquo; - На Закарпатті ремонтують дорогу до відомих курортів (відео)
    Ремонт проводять за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво»
    Фото з відкритих джерел

    Дорожники влаштували верхній шар асфальтобетону від м. Хуста до с. Велятино

    На Закарпатті фінішує робота щодо відновлення дороги до курортів Шаян і Велятино. На трасі «Хуст–Шаян–Вишково–Буштино» підрядник уже влаштовує верхній шар асфальтобетону. Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

    Ремонт проводять за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

    Відомо, що дорожники влаштували верхній шар асфальтобетону від м. Хуста до с. Велятино, а між селами Велятино та Шаян – нижній шар асфальтобетону. На окремих ділянках підрядник, щоб підсилити основу, встановив георешітку.

    «Ще один масштабний етап робіт – початок ремонту мостових переходів, яких на маршруті протяжністю 23 км аж 12. Ще два мости виведені в окремі об'єкти, які також відновлять завдяки національній програмі», – додав Білецький.

    Нагадаємо, що в Україні змінюється підхід до ремонту доріг. Як повідомили в «Укравтодорі», з 2022 року державна монополія відмовляється від, так званого, «косметичного» ремонту. Або, якщо говорити мовою нормативних документів, – від «поточного середнього ремонту».

    Додамо, що дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві перенесено з червня на липень-серпень.

    Раніше повідомлялося, що на Парковій дорозі 17 червня розпочнеться середній ремонт. Планувалося, що він триватиме до 28 червня.

    Також цього року дорожнє покриття оновилося на шести об’єктах міста. У планах «Київавтодору» виконати середній ремонт на 65 об’єктах.

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    Теги: дороги Закарпаття будівництво ремонт
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    На Закарпатті ремонтують дорогу до відомих курортів (відео)