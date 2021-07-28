В Україні можуть з'явитися платні автобани. Що відомо

Орієнтовна вартість складатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр

Міністерство інфраструктури України разом з приватними інвесторами працює над реалізацією проєкту платних доріг. Наразі мовиться про 6 автошляхів, які будують на умовах концесії. Про це повідомляє «Суспільне»

Як розповіла заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко, вартість користування платними дорогами залежатиме від транспортного засобу.

Орієнтовна вартість складатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, тобто приблизно 0,73 – 4,22 гривні за кілометр.

У концесію хочуть передати:

Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);

Бориспіль – Полтава (М-03);

Херсон – Миколаїв (М-14);

Київ – Житомир – Рівне (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).

Нагадаємо, жителі Київської області «поремонтували» собі трасу. У селі Селище вони засипали ями ґрунтом і висадили у них саджанці вишні. Так вирішили привернути увагу до розбитих доріг.

Також, поліція склала звіт про причини, через які найчастіше відбувалися дорожні інциденти від початку 2021 року.

Кількість пригод на українських дорогах в першому півріччі 2021-го помітно збільшилася: з січня по червень (включно) Нацполіція задокументувала 86 тис. 459 інцидентів – на 14 з гаком тисяч (майже на 20%) більше, ніж у 2020 році.

До відома, заплановане «Укрзалізницею» підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до того, що клієнти будуть масово переходити на перевезення автомобільним транспортом, що зведе нанівець ефект від реалізації програми президента «Велике будівництво».