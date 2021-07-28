На з’їздах із Чоколівського бульвару перекриють рух (схеми об’їзду)

Під час ремонтних робіт з’їзди/виїзди поетапно перекриватимуть

На Чоколівському бульварі завершується середній ремонт

Із 21:00 29 липня до 7:00 30 липня на з’їздах із Чоколівського бульвару буде перекрито рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Завершується середній ремонт на бульварі Чоколівському. У ніч проти п’ятниці влаштовуватимуть нове покриття на з’їздах/заїздах на бульвар. Зокрема, із вул. Волинської, вул. Антонова, вул. Мацієвича та заїзд на пл. Севастопольську.

Під час робіт з’їзди/виїзди поетапно перекриватимуть.

Схеми об’їзду:

із 21:00 до 1:00 б-р Чоколівський – пл. Севастопольська – вул. Донецька;

із 1:00 до 7:00 б-р Чоколівський – вул. Волинська.

Рух на самому б-рі Чоколівському обмежено не буде.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.