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    На з’їздах із Чоколівського бульвару перекриють рух (схеми об’їзду)

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    Під час ремонтних робіт з&rsquo;їзди/виїзди поетапно перекриватимуть - На з’їздах із Чоколівського бульвару перекриють рух (схеми об’їзду)
    Під час ремонтних робіт з’їзди/виїзди поетапно перекриватимуть
    Фото з відкритих джерел

    На Чоколівському бульварі завершується середній ремонт

    Із 21:00 29 липня до 7:00 30 липня на з’їздах із Чоколівського бульвару буде перекрито рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Завершується середній ремонт на бульварі Чоколівському. У ніч проти п’ятниці влаштовуватимуть нове покриття на з’їздах/заїздах на бульвар. Зокрема, із вул. Волинської, вул. Антонова, вул. Мацієвича та заїзд на пл. Севастопольську.

    Під час робіт з’їзди/виїзди поетапно перекриватимуть.

    Схеми об’їзду:

    • із 21:00 до 1:00 б-р Чоколівський – пл. Севастопольська – вул. Донецька;
    • із 1:00 до 7:00 б-р Чоколівський – вул. Волинська.

    Рух на самому б-рі Чоколівському обмежено не буде.

    У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
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    На з’їздах із Чоколівського бульвару перекриють рух (схеми об’їзду)