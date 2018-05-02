Міністр Нищук розповів, що робити із святкуванням 8 Березня

«Жінок жодним чином образити не хочеться», - підкреслив міністр

Міністр культури України Євген Нищук вважає, що в Україні має бути окреме свято для жінок – але 8 Березня потребує ребрендінгу чи перенесення святкування на інший день. Про це він заявив в ефірі «5 каналу». «Жінок жодним чином образити не хочеться. День матері є окремо. І на початку березня хотілося б певний міф чи легенду



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«Жінок жодним чином образити не хочеться», - підкреслив міністр

Міністр культури України Євген Нищук вважає, що в Україні має бути окреме свято для жінок – але 8 Березня потребує ребрендінгу чи перенесення святкування на інший день.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Жінок жодним чином образити не хочеться. День матері є окремо. І на початку березня хотілося б певний міф чи легенду якусь створити і, може, 1 березня. Все одно потрібно відзначати день жіноцтва», - сказав міністр.

За його словами, питання «до істориків, до креативних людей», як «зробити якийсь ребрендінг 8 Березня або надати якусь дату».

«Бо вже тепер дискусія є, що це не Клара Цеткін, а що це американські жриці, як боролися за свої права, от вони і започаткували 8 Березня», - зазначив Нищук.

Міністр зауважив, що українське суспільство «тримається» за 8 Березня, «бо тут є психологічна історія».

«Саме щодо жіноцтва. Всі бояться переступити цю історію», - сказав Нищук.

Нагадаємо, український журналіст Дмитро Лиховій зауважив, що «свято 8 Березня - у тому вигляді, як воно є в нас - це совок совковий».