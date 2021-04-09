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    Резніков пояснив, чим загрожує Україні запуск «Північного потоку-2»

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    Резніков заявив, що для Німеччини &laquo;немає комерційної необхідністі у ще одному газопроводі - Резніков пояснив, чим загрожує Україні запуск «Північного потоку-2»
    Резніков заявив, що для Німеччини «немає комерційної необхідністі у ще одному газопроводі
    Фото з відкритих джерел

    Україна стане слабшою через запуск «Північного потоку-2», вважає Резніков

    Запуск газопроводу «Північний потік-2» матиме наслідки для національної безпеки країни. Про це написав у статті для The Wall Street Journal віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

    За його словами, через запуск газопроводу Україна з точки зору енергетичної безпеки буде від'єднана від Західної Європи.

    «Україна буде непоправно ослаблена, як тільки у Росії буде новий прямий газопровід до Німеччини», – сказав він.

    Резніков додав, що для Німеччини «немає комерційної необхідністі у ще одному газопроводі».

    «Хоча Німеччина мало що виграє, Україна може втратити доходи від транзиту на мільярди доларів», – прокоментував він.

    Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена захотіла призначити спецпредставника щодо газопроводу «Північний потік – 2». Держсекретар США попередив учасників «Північного потоку – 2» про наслідки.

    Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2». Раніше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу.

    Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію.Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що завершення «Північного потоку-2» посилить агресію з боку Росії.

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    Теги: Німеччина Олексій Резніков Північний потік-2
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