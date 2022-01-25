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    Резніков: українцям не потрібно збирати «тривожні валізи»

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    Урядовець&nbsp;закликав українців зберігати спокій і не панікувати - Резніков: українцям не потрібно збирати «тривожні валізи»
    Урядовець закликав українців зберігати спокій і не панікувати
    фото з відкритих джерел

    Очільник Міноборони запевняє, що Збройні сили добре укомплектовані

    Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українцям не потрібно збирати «тривожні валізи», а закликав зберігати спокій і не панікувати. Про це Резніков заявив під час брифінгу в Києві.

    «Не потрібно мати жодної тривожної валізи», – сказав Резніков.

    Він також наголосив, що Збройні сили укомплектовані і готові до виконання завдань.

    Крім того, Резніков нагадав, що за даними розвідки, військові Російської Федерації не створили жодного ударного угрупування, що би свідчило про ймовірність наступу.

    Також він повідомив, що третій літак з озброєнням, яке США надають Україні у межах військової допомоги, прибуде до Києва сьогодні, 25 січня. Міністр каже, що країни-партнери готові в будь-який момент поставити Україні необхідну зброю.

    Тим часом командувач ООС назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.

    Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Росія має план «блискавичної війни» в Україні.

    Водночас фахівці розповідають, що покласти в тривожну валізу: список та поради.

    Додамо, що Україна просить допомоги іноземних урядів через російську агресію. Народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради України до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії.

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    Теги: Міноборони військові Олексій Резніков
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    Резніков: українцям не потрібно збирати «тривожні валізи»