«Ми точно не просили у них шоломи». Віцепрем'єр Резніков здивований «допомогою» Берліна

Резніков вважає, що Берлін намагається згладити неприємну ситуацію із шоломами

Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що Україна не просила Німеччину передати партію шоломів. Про це він сказав в інтерв’ю Lb.ua.

«Ми точно не просили в них шоломи. Я думаю, вони намагаються знайти якийсь варіант, аби згладити ситуацію, у якій виглядають не найкращим чином. Зараз пішла друга хвиля. Країни, які хочуть продемонструвати свою солідарність з нами і розуміють тип озброєння, який ми як пострадянська країна маємо, дарують нам зі своїх складів боєприпаси відповідних калібрів, направляють нові види оборонної амуніції», – заявив глава Міноборони.

Він додав, що «ми, звісно, з радістю приймаємо» вищевказану допомогу.

«Вони (боєприпаси та амуніція, – ред.) нам знадобляться в разі необхідності ведення інтенсивного рівня вогню», – пояснив Резніков.

Раніше очільник Міноборони казав, що Україна не сприймає офіційну позицію німецької влади щодо постачання нам зброї адже, фактично, вона ставить під загрозу безпеку Європи та заохочує агресора.

Минулого тижня стало відомо, що на тлі загрози повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, замість летальної зброї Німеччина поставить Україні захисні шоломи.

Натомість прем'єр Естонії закликала Німеччину надати допомогу Україні.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на німецьких та естонських чиновників повідомило, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва з Естонії в Україну. Автори матеріалу зробили висновок, що позиція ФРН свідчить про розбіжності на Заході щодо України.

Нагадаємо, протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

Додамо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.