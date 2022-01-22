Командувач ВМС Німеччини йде у відставку після скандальної заяви про Крим – ЗМІ

Віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах розкаявся у висловлюваннях і звільнився

Командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах був змушений подати у відставку та йде на пенсію на фоні скандалу, який спричинили його публічні заяви. Найближчим часом очікується офіційне повідомлення Міноборони Німеччини з цього приводу. Наразі про ухвалене рішення щодо його відставки повідомляють з посиланням на джерела німецькі видання, зокрема Bild та FAZ.

За даними журналістів, 56-річний віцеадмірал йде з військової служби, офіційно – за власним бажанням. В суботу він подав заяву про відставку на ім’я міністерки оборони Кристін Ламбрехт і та цю заяву задовільнила.

Раніше німецькі ЗМІ оприлюднювали заклик покарати військового за неприйнятні заяви.

Наступником Шенбаха називають контр-адмірала Яна Крістіана Каака, який був заступником віцеадмірала.

Нагадаємо, глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна нібито ніколи не поверне окупований Росією Крим. Про це йшлося під час конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

МЗС України вважає категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха.

Як стало відомо, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах надасть пояснення у Міністерстві оборони щодо своїх заяв про те, що Україна ніколи не поверне Крим.

Згодом командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах перепросив за свої висловлювання.