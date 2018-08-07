Міністр оборони Вільямсон заявив про збереження військового статусу Британії



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Для цього Мінфін країни має знайти додатково 21 млрд фунтів стерлінгів

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, виступаючи в американському аналітичному центрі Atlantic Council, заявив, що національні збройні сили будуть і далі серед провідних військових потуг світу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана заява була зроблена на фоні скептицизму із боку очільниці британського уряду Терези Мей щодо можливості і необхідності Великій Британії перебувати серед провідних військових потуг світу. Про такий скепсис британські ЗМІ повідомляли в червні. Хоча сама британська прем’єрка відмовилася підтвердити даний скептицизм публічно.

Велика Британія на початку липня 2018 року мала представити доповідь щодо поточного потенціалу збройних сил країни і перспектив їх розвитку, що дало б можливість зрозуміти плани офіційного Лондону. Проте британський уряд так і не опублікував відповідну доповідь.

Основною проблемою є протиріччя між Міністерством оборони і Міністерством фінансів щодо дефіциту в майже 21 млрд фунтів стерлінгів на модернізацію збройних сил до 2025 року. Саме ці кошти і мали б допомогти підтримувати відповідний статус Великої Британії в військовій сфері.