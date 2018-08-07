  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міністр оборони Вільямсон заявив про збереження військового статусу Британії

    • Розсилка
    Міністр оборони Вільямсон заявив про збереження військового статусу Британії

    Для цього Мінфін країни має знайти додатково 21 млрд фунтів стерлінгів

    Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, виступаючи в американському аналітичному центрі Atlantic Council, заявив, що національні збройні сили будуть і далі серед провідних військових потуг світу.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Дана заява була зроблена на фоні скептицизму із боку очільниці британського уряду Терези Мей щодо можливості і необхідності Великій Британії перебувати серед провідних військових потуг світу. Про такий скепсис британські ЗМІ повідомляли в червні. Хоча сама британська прем’єрка відмовилася підтвердити даний скептицизм публічно.

    Велика Британія на початку липня 2018 року мала представити доповідь щодо поточного потенціалу збройних сил країни і перспектив їх розвитку, що дало б можливість зрозуміти плани офіційного Лондону. Проте британський уряд так і не опублікував відповідну доповідь.

    Основною проблемою є протиріччя між Міністерством оборони і Міністерством фінансів щодо дефіциту в майже 21 млрд фунтів стерлінгів на модернізацію збройних сил до 2025 року. Саме ці кошти і мали б допомогти підтримувати відповідний статус Великої Британії в військовій сфері.

    Читайте також
    військові Велика Британія фінансування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ