Міністр оборони Загороднюк зустрівся із генсеком НАТО (відео)



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Загороднюк мав бесіду з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Фото: Міноборони

Загороднюк заявив в Брюсселі, що вступ до НАТО залишається ключовим пріоритетом України

Міністр оборони України Андрій Загороднюк 25 жовтня в рамках робочого візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-контрибуторів тренувально-дорадчої Місії НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що Загороднюк мав коротку, але змістовну бесіду з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Міністр оборони розповів про стан реформування Міноборони та ЗСУ, наголосивши при цьому, що вступ до НАТО залишається ключовим пріоритетом військового відомства України. Йшлося також про поточну ситуацію на сході України та Азово-Чорноморському регіоні. Загороднюк вніс пропозицію щодо переведення формату співпраці в більш практичну площину», - говориться у повідомленні.

Також міністр оборони провів двосторонні зустрічі з колегами з Франції, Італії, Грузії та Швеції.

«Варто наголосити, що перша закордонна робоча поїздка Міністра оборони України відбулася саме до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, що є знаковою подією», - додали в Міноборони.

До слова, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк, виступаючи у Раді під час години запитань до уряду, заявив, що скорочення Збройних сил України не планується.