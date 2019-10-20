«Ми потрібні один одному»: Кулеба оцінив відносини України з ЄС і НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віцепрем’єрміністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба

За словами урядовця, «не лише ми щось беремо у НАТО, але і НАТО багато бере у нас»

Загальний підхід у відносинах України з ЄС і НАТО полягає в тому, що «ми потрібні один одному».

Про це заявив віцепрем’єрміністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

«У нас загальний підхід у стосунках з ЄС і в стосунках з НАТО, полягає в тому, що не ми доводимо їм, чому ми їм потрібні, а ми виходимо з того, що ми потрібні один одному. І ви абсолютно праві, не лише ми щось беремо у НАТО, але і НАТО багато бере у нас», – сказав Кулеба в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Ми провели дуже ретельний аналіз того, у чому саме полягає ця додана вартість і унікальна компетенція України, накопичена за останніх 5 років. Ми знайшли цю нішу. Ця ніша називається «військові аспекти гібридної війни»… Україна накопичила дуже серйозний і унікальний абсолютно досвід саме військових аспектів гібридної війни. І ми розвиватимемося у цьому напрямі, обмінюватимемося досвідом з нашими колегами для того, щоб сформувати цілісну концепцію протидії гібридним загрозам», – додав урядовець.

Кулеба також заявив, що зараз «суттєво пришвидшилася» робота над впровадженням стандартів НАТО. Водночас він наголосив, що питання «не лише у стандартах як таких».

«Наступний рівень – це досягнення взаємосумісності між Збройними силами України та країн НАТО. Але головне, про що нагадують наші партнери з альянсу, що в НАТО вступає не армія, в НАТО вступає країна. Тому вся країна має змінюватися для того, щоб відповідати критеріям членства в альянсі», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба зустрівся із заступниками міністрів, відповідальними за напрям європейської інтеграції, та закликав докласти максимальних зусиль до підготовки засідання Комітету та Ради асоціації між Україною та ЄС.