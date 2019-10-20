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    Політика

    «Ми потрібні один одному»: Кулеба оцінив відносини України з ЄС і НАТО

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    Віцепрем&rsquo;єрміністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба - «Ми потрібні один одному»: Кулеба оцінив відносини України з ЄС і НАТО
    Віцепрем’єрміністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба

    За словами урядовця, «не лише ми щось беремо у НАТО, але і НАТО багато бере у нас»

    Загальний підхід у відносинах України з ЄС і НАТО полягає в тому, що «ми потрібні один одному».

    Про це заявив віцепрем’єрміністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

    «У нас загальний підхід у стосунках з ЄС і в стосунках з НАТО, полягає в тому, що не ми доводимо їм, чому ми їм потрібні, а ми виходимо з того, що ми потрібні один одному. І ви абсолютно праві, не лише ми щось беремо у НАТО, але і НАТО багато бере у нас», – сказав Кулеба в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    «Ми провели дуже ретельний аналіз того, у чому саме полягає ця додана вартість і унікальна компетенція України, накопичена за останніх 5 років. Ми знайшли цю нішу. Ця ніша називається «військові аспекти гібридної війни»… Україна накопичила дуже серйозний і унікальний абсолютно досвід саме військових аспектів гібридної війни. І ми розвиватимемося у цьому напрямі, обмінюватимемося досвідом з нашими колегами для того, щоб сформувати цілісну концепцію протидії гібридним загрозам», – додав урядовець.

    Кулеба також заявив, що зараз «суттєво пришвидшилася» робота над впровадженням стандартів НАТО. Водночас він наголосив, що питання «не лише у стандартах як таких».

    «Наступний рівень – це досягнення взаємосумісності між Збройними силами України та країн НАТО. Але головне, про що нагадують наші партнери з альянсу, що в НАТО вступає не армія, в НАТО вступає країна. Тому вся країна має змінюватися для того, щоб відповідати критеріям членства в альянсі», – сказав Кулеба.

    Нагадаємо, Кулеба зустрівся із заступниками міністрів, відповідальними за напрям європейської інтеграції, та закликав докласти максимальних зусиль до підготовки засідання Комітету та Ради асоціації між Україною та ЄС.

    ЄС НАТО армія політика військові Україна уряд Дмитро Кулеба
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