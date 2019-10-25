Порошенко закликав підтримати заяву про План дій щодо членства України у НАТО



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Петро Порошенко наголосив, що за п’ять років Україна і Північноатлантичний альянс зблизилися як ніколи

Ще 2008-му році Бухарестський саміт вирішив, що Україна стане членом НАТО, - нагадав п'ятий президент

Ще в 2014 році команда п’ятого президента України Петра Порошенка розробила план дій щодо членства НАТО, в якому перш за все наголошується, що відновити територіальну цілісність країни ми зможемо політико-дипломатичним шляхом.

«Ця стратегія правильна та безальтернативна, впевнений лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, - Але вона не змінить агресивної природи північно-східної сусідки. Сталий мир та надійна безпека можливі лише, якщо Україна стане членом НАТО».

У своїй заяві експрезидент наголосив, що за п’ять років Україна і Північноатлантичний альянс зблизилися як ніколи. І що про цей прогрес одностайно говорили всі партнери України під час Парламентської асамблеї НАТО, яка нещодавно відбулася у Лондоні.

«І коли так, сказав я їм у відповідь, то настав час надати Україні План дій щодо членства, - наголосив Порошенко. - Ще 2008-му році Бухарестський саміт вирішив, що Україна стане членом НАТО. І хоча тоді нам План дій щодо членства не надали, але його перспективу зафіксували у фінальній резолюції саміту».

«Одинадцять років тому нам казали, що План дій щодо членства у НАТО не на часі. Бо влада тоді не мала консолідованої позиції. І у суспільстві був низький рівень підтримки. Тепер більшість українців – за членство в НАТО. Ця мета зафіксована в Конституції України. Зміни, які за цей час сталися і в Україні, і на континенті, промовляють самі за себе», - впевнений п’ятий президент.

Він нагадав, що офіційні представники Альянсу постійно наголошують, що двері НАТО для України відкриті. «Давайте скажемо, що ми вже прийшли. Годі переминатися з ноги на ногу, - підкреслив Порошенко. - Чому цей крок потрібно зробити саме зараз? Бо в грудні – саміт НАТО».

Він також заявив, що «там рішення ще не буде». Адже, на думку Порошенка, деякі наші партнери ще «озираються назад …на неврівноважене російське керівництво».

«Їм знадобиться ще час, щоб зібратися з духом і наважитись прийняти Україну до Альянсу. Але процес слід починати вже зараз», - впевнений лідер «ЄС».

Порошенко зазначив, що поставити на порядок денний питання про План дій щодо членства в НАТО – це в першу чергу обов’язок українського президента. А парламент нового скликання має нагоду продемонструвати політичну волю щодо вступу України до Альянсу.

«Наша команда підготувала проект заяви Верховної Ради України. Пропонуємо уповноважити голову Верховної Ради разом з президентом і прем’єр-міністром поставити підпис під відповідним зверненням до грудневого саміту НАТО. Воно має продемонструвати консолідовану позицію законодавчої і виконавчої влади у питанні євроатлантичної інтеграції.

Закликаю колег по Верховній Раді – і хто у владі, і хто в опозиції – підтримати нашу пропозицію вже наступного тижня», - закликав п’ятий президент.

Він додав, що «в цьому питанні маємо бути єдиною українською командо».

«І тоді зможемо досягти амбітних цілей. Як це було з Угодою про асоціацію. Як це було з безвізом. Як це стане з Планом дій щодо членства, а згодом – і зі вступом до НАТО та Європейського Союзу», - резюмував Порошенко.