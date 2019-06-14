Міністр Семерак: Більше 3 млн саджанців з лісового розсадника відновлюватимуть ліси Карпат
Мінприроди виділено кошти, зокрема на реконструкцію цеху посіву, теплиць та лісорозсадника
Модернізація «Львівського лісового селекційно-насіннєвого центру» забезпечить виробництво більше 3 млн саджанців для вирубаних лісів Карпат. Про це під час робочого візиту до Львівської області повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.
За його словами, Мінприроди виділено кошти, зокрема на реконструкцію цеху посіву, теплиць та лісорозсадника.
«Такий об’єкт буде продукувати необхідну кількість посадкового матеріалу для відновлення лісів у Карпатському регіоні. Для Мінприроди - це є один із пріоритетів», - наголосив Семерак.
Крім того, міністр підкреслив важливість співпраці з місцевою громадою по відновленню саджанцями вирубаних лісів, які знаходяться в органах місцевого самоврядування».
«Мінприроди зацікавлено, щоб на цих територіях відновлювалися червонокнижні рослини, дерева, які ростуть на об’єктах природно-заповідного фонду в Львівській області та в тому числі у Карпатському регіоні», - резюмував міністр.
Як повідомлялось, на Прикарпатті екологи виявили незаконну рубку лісів на 1,2 млн грн.
13 липня 2017 року на сесії комітету Юнеско у Кракові (Польща) ухвалили рішення включити до складу українсько-словацько-німецького об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» 63 ділянки давніх букових лісів з 10-ти європейських країн. До об’єктів світового надбання разом із буковими осередками з Албанії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Італії, Румунії, Словенії, Іспанії доповнено українськими ділянками, які вже охороняються в національних природних парках «Синевир», «Зачарований край» і «Подільські Товтри» та природних заповідниках «Ґорґани» і «Розточчя».