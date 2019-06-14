Міністр Семерак: Більше 3 млн саджанців з лісового розсадника відновлюватимуть ліси Карпат



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Фото: menr.gov.ua

Мінприроди виділено кошти, зокрема на реконструкцію цеху посіву, теплиць та лісорозсадника

Модернізація «Львівського лісового селекційно-насіннєвого центру» забезпечить виробництво більше 3 млн саджанців для вирубаних лісів Карпат. Про це під час робочого візиту до Львівської області повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

За його словами, Мінприроди виділено кошти, зокрема на реконструкцію цеху посіву, теплиць та лісорозсадника.

«Такий об’єкт буде продукувати необхідну кількість посадкового матеріалу для відновлення лісів у Карпатському регіоні. Для Мінприроди - це є один із пріоритетів», - наголосив Семерак.

Крім того, міністр підкреслив важливість співпраці з місцевою громадою по відновленню саджанцями вирубаних лісів, які знаходяться в органах місцевого самоврядування».

«Мінприроди зацікавлено, щоб на цих територіях відновлювалися червонокнижні рослини, дерева, які ростуть на об’єктах природно-заповідного фонду в Львівській області та в тому числі у Карпатському регіоні», - резюмував міністр.

Як повідомлялось, на Прикарпатті екологи виявили незаконну рубку лісів на 1,2 млн грн.