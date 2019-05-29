Семерак закликав випускників не запускати в небо гелієві повітряні кулі та небесні ліхтарики



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Міністр закликав випускників приєднатися до флешмобу #ековипускний та посадити дерева або витратити гроші, призначені для купівлі повітряних кульок, на притулки для тварин

Матеріали з якого складаються кулі (латекс) завдають істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а небесні ліхтарики нерідко стають причиною лісових пожеж, - міністр

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав навчальні заклади України підтримати флешмоб #ековипускний та під час святкування випускних вечорів, а також урочистостей до Дня захисту дітей утриматися від повітряних шоу з використанням гелієвих повітряних куль та небесних ліхтариків. Про це Семерак на своїй сторінці у Фейсбук, йдеться на сайті Мінекології.

Він нагадав, що матеріали з якого складаються кулі (латекс) завдають істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а небесні ліхтарики нерідко стають причиною лісових пожеж, а їх дротяний каркас стає справжньою пасткою для дрібних тварин і птахів.

«Я закликаю всі навчальні заклади України приєднатися до флешмобу #ековипускний та відмовитися від ідеї з повітряними шоу. Натомість пропоную висаджувати дерева чи витратити гроші, призначені для купівлі повітряних кульок, на благодійні внески, наприклад, притулкам для тварин. Така відмова нічого не вартує, а для довкілля – стане великим бонусом», - написав Семерак.

Він нагадав, що матеріали, з якого складаються повітряні кулі, розкладаються протягом кількох років, Крім того, багато тварин сприймають використані кулі за їжу, а птиці плутаються в прив'язаних мотузках і стрічках, що призводить до їх загибелі.

При цьому Міністр екології нагадав, що крім повітряних куль та небесних ліхтариків, велику небезпеку для довкілля становлять також світлові кулі, які працюють на батарейках. При розкладанні останніх в ґрунт і воду потрапляють небезпечні хімічні речовини та завдають великої шкоди довкіллю і здоров'ю кожної людини.

«Тільки уявіть, скільки тонн кульок за попередні роки було випущено у небо над Україною і подумайте, на яку відстань їх заніс вітер від місця проведення вашого свята і що з ними зараз. Повірте, вони і досі не розчинилися і валяються навіть у найнезайманіших куточках природи», - резюмував Остап Семерак.

Нагадаємо, флешмоб #ековипускний запустила відома громадська організація UAnimals. Раніше з подібною ініціативою виступили школярі Вінниччини. Вже зараз до екологічного флешмобу приєдналося ряд навчальних закладів із різних регіонів України.