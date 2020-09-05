Міністр юстиції просить Раду заборонити стягнення грошей «Приватбанку»документ
2 вересня Печерський райсуд Києва задовільнив позов братів Суркісів проти «Приватбанку» щодо стягнення майже 10 млрд грн
Законопроєкт забороняє стягувати кошти з банку за рішенням суду
Міністр юстиції України Денис Малюська звернувся до Верховної Ради з проханням негайно прийняти закон, що забороняє стягнення грошей у справі «ПриватБанку».
Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook увечері в п'ятницю, 4 вересня.
Йдеться про депозити офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів, на суму близько 10 млрд гривень.
Малюська повідомив, що підготував законопроєкт, який забороняє стягувати кошти з банку за рішенням суду.
«Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте і підтримайте законопроєкт у найбільш стислі терміни. У нас рахунок йде навіть не на дні, а на години», – підкреслив він.
«Мова йде не просто про гроші «Приватбанку» (хоча це теж важливо). «Приватбанк» щороку платить дивіденди, і розмір їхній більший, ніж 10 млрд. Тому відібрати 10 млрд у «Привату» – це відібрати їх у медиків, педагогів і пенсіонерів, які фінансуються з бюджету», – написав Малюська.
Він додав, що заради економії часу подає законопроєкт не як урядовий, а як депутатський.
Як відомо, 2 вересня Печерський райсуд Києва задовільнив позов братів Суркісів проти «Приватбанку» щодо стягнення майже 10 млрд грн.
Міністр юстиції назвав рішення суду «одним з найбільших зашкварів у історії судової влади України».
аніше міністр Денис Малюська побачив «договорняк» між Суркісами та суддями у справі проти «Приватбанку».
Як повідомлялося, 14 серпня Печерський суд переніс на 2 вересня засідання у справі за позовом шести британських компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, проти «Приватбанку».
У квітні Апеляційний суд Києва відхилив скаргу державного «Приватбанку» на рішення Печерського райсуду про фактичне стягнення з банку 250 млн дол., які зберігалися на депозитах шести компаній, пов'язаних з бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами в кіпрській філії «Приватбанку» до націоналізації.
Згідно з роз'ясненням суду, банк повинен виконати умови депозитних договорів, укладених з цими компаніями.
Водночас «Приватбанк» наполягає, що виконання договорів неможливо, оскільки депозити були конвертовані в капітал банку під час націоналізації як кошти, що належать особам, пов'язаним із ексвласниками «Приватбанку».
Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про входження держави в капітал «Приватбанку». У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку.
Окружний адміністративний суд Києва 17 травня 2017 року визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з «Приватбанком» особами родини Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора «Приватбанку», які стосувалися рахунків фізосіб.
Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.