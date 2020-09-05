Міністр юстиції просить Раду заборонити стягнення грошей «Приватбанку» документ



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2 вересня Печерський райсуд Києва задовільнив позов братів Суркісів проти «Приватбанку» щодо стягнення майже 10 млрд грн

Законопроєкт забороняє стягувати кошти з банку за рішенням суду

Міністр юстиції України Денис Малюська звернувся до Верховної Ради з проханням негайно прийняти закон, що забороняє стягнення грошей у справі «ПриватБанку».

Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook увечері в п'ятницю, 4 вересня.

Йдеться про депозити офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів, на суму близько 10 млрд гривень.

Малюська повідомив, що підготував законопроєкт, який забороняє стягувати кошти з банку за рішенням суду.

«Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте і підтримайте законопроєкт у найбільш стислі терміни. У нас рахунок йде навіть не на дні, а на години», – підкреслив він.

«Мова йде не просто про гроші «Приватбанку» (хоча це теж важливо). «Приватбанк» щороку платить дивіденди, і розмір їхній більший, ніж 10 млрд. Тому відібрати 10 млрд у «Привату» – це відібрати їх у медиків, педагогів і пенсіонерів, які фінансуються з бюджету», – написав Малюська.

Він додав, що заради економії часу подає законопроєкт не як урядовий, а як депутатський.

Як відомо, 2 вересня Печерський райсуд Києва задовільнив позов братів Суркісів проти «Приватбанку» щодо стягнення майже 10 млрд грн.

Міністр юстиції назвав рішення суду «одним з найбільших зашкварів у історії судової влади України».

аніше міністр Денис Малюська побачив «договорняк» між Суркісами та суддями у справі проти «Приватбанку».

Як повідомлялося, 14 серпня Печерський суд переніс на 2 вересня засідання у справі за позовом шести британських компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, проти «Приватбанку».

У квітні Апеляційний суд Києва відхилив скаргу державного «Приватбанку» на рішення Печерського райсуду про фактичне стягнення з банку 250 млн дол., які зберігалися на депозитах шести компаній, пов'язаних з бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами в кіпрській філії «Приватбанку» до націоналізації.

Згідно з роз'ясненням суду, банк повинен виконати умови депозитних договорів, укладених з цими компаніями.

Водночас «Приватбанк» наполягає, що виконання договорів неможливо, оскільки депозити були конвертовані в капітал банку під час націоналізації як кошти, що належать особам, пов'язаним із ексвласниками «Приватбанку».

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про входження держави в капітал «Приватбанку». У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку.

Окружний адміністративний суд Києва 17 травня 2017 року визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з «Приватбанком» особами родини Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора «Приватбанку», які стосувалися рахунків фізосіб.

Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.