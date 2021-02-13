Президент Зеленський пропонує позбавити повноважень Окружний адмінсуд Києва на чолі з одіозним Вовком

В Офісі президента презентували законопроєкти стосовно змін у судовій системі

Президент Володимир Зеленський має намір запропонувати Верховній Раді України підтримати законопроєкти для вирішення проблемних питань у судовій системі, серед яких – і питання особливих повноважнь Київського окружного адміністративного суду. Всього мова йде про три законопроєкти, повідомляє Офіс президента.

У разі ухвалення першого законопроекту всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному Суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика Палата Верховного Суду.

Таке врегулювання підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК.

Другий законопроект передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Президент вважає ухвалення таких законопроектів вкрай необхідним та наполягатиме на швидкому їх розгляді.

«Робота судової системи має бути відкорегована. «Закон» і «справедливість» мають бути головними словами для українських судів. Чинне законодавство дає необхідні рамки, щоб проводити зміни. Але конкретні кроки потребують підтвердження від парламенту», – пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Київського окружного адміністративного суду Павла Вовка. Павла Вовка підозрюють у створенні злочинної організації та спробі захоплення судової влади в Україні. Правоохоронці вважають, що Вовк разом із поплічниками встановлювали контроль за Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Сам суддя називає звинувачення проти нього замовними.

Крім того, на цьому тижні Київський окружний адмінсуд відмінив перейменування колишнього Московського проспекту в Києві на проспект Степана Бандери, а також ряд інших рішень Київської міської ради щодо декомунізації в місті.