Міністр закордонних справ Литви: Україні потрібно більше важкого озброєння

Ландсбергіс привітав розширення міжнародної коаліції F-16 як «важливий крок вперед», але закликав країни-союзники пам'ятати, що Київ також потребує більше західного озброєння, яке він вже отримує

На зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу в Брюсселі, Габріеліус Ландсбергіс закликав союзників не відвертатися від надання Україні зброї, наголошуючи, що підтримка України має бути безперервною. Литовський міністр закордонних справ нагадав про раніше надану Україні допомогу, таку як гаубиці, ракети «Стингер» і HIMARS, і закликав до подальшої підтримки українських зусиль у відстоюванні від російських загроз.Про це повідомляє CNN.

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Відповідаючи на запитання журналістів, Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив сподівання, що Україна незабаром отримає винищувачі F–16. Він привітав рішення G7 з підготовки пілотів для українських літаків і наголосив на необхідності надання Україні потрібної зброї.

Розмови щодо надання Україні реактивних літаків F–16 набирають обертів. Президент США Джо Байден підтримав ідею навчання українських пілотів керувати цими сучасними літаками. Попередньою ініціативою Великобританії та Нідерландів є створення «міжнародної коаліції», яка допоможе Україні придбати F–16 та покращити свою оборону від російських повітряних атак.

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Надання Україні винищувачів F–16 є частиною процесу модернізації її військової авіації, яка наразі ґрунтується переважно на літаках радянського виробництва. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Байдена, підкреслюючи, що це значно посилить українську армію в небі.

Зростальна підтримка та інтерес союзників у питанні надання Україні винищувачів F–16 свідчать про посилення міжнародного коаліційного підходу до забезпечення безпеки та оборони України. Це рішення також підкреслює важливість надання Україні не лише нової зброї, але й розвитку її військових здібностей та навчання пілотів для операцій з сучасними літаками.

Очікується, що незабаром розпочнеться підготовка українських пілотів для керування F–16, що стане важливим кроком у підвищенні обороноздатності та безпеки України. Міжнародна спільнота підтверджує свою підтримку України, що засвідчує її стратегічну вагомість в регіоні та визнання необхідності посилення її оборонних можливостей.