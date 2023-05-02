Зеленський зустрівся з головою парламенту Португалії

Сторони обговорили взаємодію між Україною та Португалією на шляху інтеграції України в Європейський Союз і НАТО

Глава держави окреслив очікування України від Вільнюського саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський обговорив із головою парламенту Португалії Аугушту Сантушем Сілвою взаємодію між країнами на шляху інтеграції України до ЄС та очікування від липневого саміту НАТО, потреби українських захисників і формулу миру. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Глава держави подякував Португалії за ухвалені рішення та практичні кроки на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення рф. Зокрема, було відзначено важливість підтримки з боку Португалії рішення про надання нашій державі статусу кандидата на членство ЄС, євроатлантичного курсу України та зміцнення ЗСУ.

Зеленський також висловив вдячність португальським партнерам за надання прихистку десяткам тисяч українців, які були змушені шукати порятунку від війни.

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«Найголовніше, я хотів би подякувати вашому суспільству, яке завдяки діям уряду й парламенту було об’єднане в підтримці України та українців. Це дуже важливий сигнал віри в Україну», – зазначив він.

Сторони обговорили взаємодію між Україною та Португалією на шляху інтеграції України в Європейський Союз і НАТО. Глава держави наголосив на важливості початку переговорів до кінця поточного року про вступ до ЄС.

«Це стане потужним стимулом для українського суспільства й українських захисників, які вже понад 14 місяців стримують агресора», – акцентував Зеленський.

Президент також окреслив очікування України від Вільнюського саміту НАТО, зокрема щодо створення механізму дієвих безпекових гарантій на період до набуття нашою державою членства в Альянсі.

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Окрему увагу було приділено імплементації української формули миру. Президент подякував за підтримку Португалією мирних ініціатив нашої держави, зокрема в межах ООН.

Нагадаємо, триває 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.