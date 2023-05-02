Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з головою парламенту Португалії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з головою парламенту Португалії
Сторони обговорили взаємодію між Україною та Португалією на шляху інтеграції України в Європейський Союз і НАТО
фото: Офіс президента

Глава держави окреслив очікування України від Вільнюського саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський обговорив із головою парламенту Португалії Аугушту Сантушем Сілвою взаємодію між країнами на шляху інтеграції України до ЄС та очікування від липневого саміту НАТО, потреби українських захисників і формулу миру. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував Португалії за ухвалені рішення та практичні кроки на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення рф. Зокрема, було відзначено важливість підтримки з боку Португалії рішення про надання нашій державі статусу кандидата на членство ЄС, євроатлантичного курсу України та зміцнення ЗСУ.

Зеленський також висловив вдячність португальським партнерам за надання прихистку десяткам тисяч українців, які були змушені шукати порятунку від війни.

«Найголовніше, я хотів би подякувати вашому суспільству, яке завдяки діям уряду й парламенту було об’єднане в підтримці України та українців. Це дуже важливий сигнал віри в Україну», – зазначив він.

Сторони обговорили взаємодію між Україною та Португалією на шляху інтеграції України в Європейський Союз і НАТО. Глава держави наголосив на важливості початку переговорів до кінця поточного року про вступ до ЄС.

«Це стане потужним стимулом для українського суспільства й українських захисників, які вже понад 14 місяців стримують агресора», – акцентував Зеленський.

Президент також окреслив очікування України від Вільнюського саміту НАТО, зокрема щодо створення механізму дієвих безпекових гарантій на період до набуття нашою державою членства в Альянсі.

Окрему увагу було приділено імплементації української формули миру. Президент подякував за підтримку Португалією мирних ініціатив нашої держави, зокрема в межах ООН.

Нагадаємо, триває 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Володимир Зеленський Україна Португалія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бронетранспортер М113
Португалія передасть Україні бронемашини: названо кількість
22 квiтня, 05:34
міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Міністр внутрішніх справ Клименко анонсував формування нових бригад «Гвардії наступу»
Сьогодні, 12:56
Росіяни очікують початок контрнаступу з українського міста «Ненацьк»
«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян
Сьогодні, 10:44

Політика

Зеленський зустрівся з головою парламенту Португалії
Зеленський зустрівся з головою парламенту Португалії
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
Вступ України до НАТО підштовхує Росію до ескалації? МЗС відповіло іноземним журналістам
Вступ України до НАТО підштовхує Росію до ескалації? МЗС відповіло іноземним журналістам
Створення Національного військового кладовища. Парламент ухвалив закон
Створення Національного військового кладовища. Парламент ухвалив закон
Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії: заява
Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії: заява
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
5039
Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі
3735
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
3573
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
3510
Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій прогноз
3067
Коли школярі підуть на літні канікули: Кабмін ухвалив рішення

Новини

СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Сьогодні, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Сьогодні, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Вчора, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Вчора, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Вчора, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту