Литва хоче перейменувати Росію

Росія може стати Московією

Комітет з питань майбутнього Сейму Литви розпочинає дискусію про те, чи варто змінити географічну назву країни-агресора на Московію. Про це заявив голова комітету Сейму Литви Раймундас Лопата, передає Verslo Zinios.

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Лопата зазначає, що литовські політики шукатимуть рішення на основі висновків історика Альфреда Бумблаускаса, який представить у Сеймі свою доповідь щодо історії РФ.

«Ми називаємо Росію Росією, тому що вона так називає насамперед себе. З історичного погляду Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви і Заходу, ніж укорінений у західній свідомості великоруський наратив. Відповідно, ми будемо з'ясовувати, як краще називати країну, яку ми традиційно називаємо Росією: називати її Росією чи якось інакше», –заявив Лопата.

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Московія – це політико-географічна назва Руської держави в західних джерелах, що вживалася з різним ступенем пріоритетності паралельно з етнографічною назвою «Русія» з XV до початку XVIII століття. Спочатку була латинською назвою Москви і Московського князівства.

Раніше повідомлялося, що два депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії литовської мови (VLKK) щодо заміни назв Калінінградської області та міста Калінінград на Каралючюс. На думку депутатів-консерваторів Вілюса Семешка та Пауле Кузьміцкене, нинішня назва належить до російського наративу і виникла під час агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни.