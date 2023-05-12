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Плюс 92 млн євро: ще одна країна передасть Україні конфісковані у росіян активи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Плюс 92 млн євро: ще одна країна передасть Україні конфісковані у росіян активи
Бельгія готова продовжувати фінансову підтримку України
фото з відкритих джерел

Уряд Бельгії хоче віддати Україні частину активів конфіскованих у Росії

Україна отримає 92 мільйони євро з російських активів, заморожених у Бельгії, повідомив місцевий уряд. Про це пише Reuters. 

Уряд Бельгії отримав цю суму у вигляді податків. Як казав 11 травня представник Єврокомісії Крістіан Віганд, Євросоюз має юридичний висновок для передачі Україні іммобілізованих російських активів.

Раніше йшлось про те, що Бельгія може використати доходи із заморожених російських активів на суму 200 мільйонів євро для допомоги Україні. Про це заявляв прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо  на початку травня. 

Цю суму витратять як на військову допомогу, так і на підтримку українських біженців. Зі слів де Кроо, з початку повномасштабного вторгення Росії в Україну бельгійські служби заморозили понад 180 мільярдів євро активів російського Центробанку.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен ще у квітні говорила, що відомство обговорює можливі механізми передачі заморожених російських активів Україні. Ті самі питання обмірковують і в країнах Євросоюзу. Конфісковані у росіян активи хочуть використовувати для військової допомоги Україні та допомоги у відновленні країни.

Нагадаємо, уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо у Гаазі. За його словами, з військовими пакетами можуть виникати практичні перешкоди, але він не має немає жодного сумніву, що уряд буде продовжувати таку підтримку України.

Читайте також: Центральний банк Росії поверне собі заморожені активи? ЄС назвав причину

Теги: банк гроші війна допомога ЗСУ Україна Бельгія міністр

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