Міністра енергетики США зобов’язали надати «українські» документи у справі про імпічмент Трампа



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Міністр енергетики США Рік Перрі

Міністра енергетики США просять розповісти Конгресу про його роль в організації липневої телефонної розмови Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським

Голови трьох комітетів Палати представників Конгресу США зобов'язали міністра енергетики США Ріка Перрі надати документи, що стосуються розслідування справи імпічменту Дональда Трампа.

Про це йдеться у спільному листі голів комітетів з розвідки Адама Шиффа, міжнародних справ Еліота Енгеля і нагляду Елайджа Каммінгс, які ведуть розслідування Палати представників, опублікованому на сайті комітету палати представників.

«Останнім часом у публічних повідомленнях виникають питання про роль, яку ви, можливо, зіграли в передачі або посиленні рішучого послання президента США до президента України», — зазначається у зверненні.

«Ці повідомлення також викликали серйозні питання щодо ваших зусиль натиснути на українських чиновників, щоб змінити структуру управління в українській державній енергетичній компанії (НАК Нафтогаз України — ред.) на користь осіб, пов’язаних зі спробами Руді Джуліані втягнути українських чиновників у наші вибори 2020 року», - наголошується у листі.

Демократів також цікавить документальне підтвердження зусиль Перрі, спрямованих на те, щоб переконати президента України замінити членів правління НАК Нафтогаз.

Міністра енергетики США просять розповісти Конгресу про його роль в організації липневої телефонної розмови Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Крайній термін надання документів - 18 жовтня.

Інформація про повістку Перрі з’явилася через кілька годин після того, як демократи видали повістки двом бізнесменам та клієнтам Джуліані - Льву Парнасу і Ігорю Фруману, які були заарештовані в середу за звинуваченням в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

Нагадаємо: наприкінці вересня демократи в Палаті представників розпочали формальну процедуру імпічменту президента США. Вони наполягають, що він міг тиснути на українське керівництво з метою ініціювання розслідування проти Джо Байдена, головного політичного опонента Трампа на президентських виборах у США.