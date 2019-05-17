Делегацію США на інавгурації Зеленського очолить міністр енергетики Перрі



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Міністр енергетики США Рік Перрі

Перрі буде очолювати американську делегацію, яка буде присутня на інавгурації новообраного президента України

Міністр енергетики США Рік Перрі відвідає інавгурацію президента Володимира Зеленського, яка запланована на 20 травня.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

Перрі буде очолювати американську делегацію, яка буде присутня на інавгурації.

Як відомо, Рік Перрі став міністром енергетики США в березні 2017 року.

Нагадаємо, п’ять президентів європейських країн візьмуть участь в інавгурації Президента Володимира Зеленського 20 травня.

Як повідомлялося раніше, радник Зеленського Дмитро Розумков розповів, як проходитиме інавгурація.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Зеленський покликав своїх прихильників зібратися вранці 20 травня біля Маріїнського парку, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.

Чинний президент України Петро Порошенко 16 травня підписав указ про заходи для проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Міністерству закордонних справ України доручено запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в інавгурації.