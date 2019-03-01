Міноборони Литви хоче купити у США 200 броньованих позашляховиків



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Американський позашляховик JLTV

Терміни та умови поставки позашляховиків повинні бути узгоджені американською стороною до 2020 року

Міністерство оборони Литви направило заявку на закупівлю в США 200 броньованих позашляховиків JLTV.

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Литви.

Заступник міністра оборони Литви Гедрімас Еглінскас зазначив, що його країна співпрацює з урядом США, прагнучи забезпечити найбільш ефективні умови закупівель та обслуговування JLTV.

«Транспортні засоби бойової підтримки підвищать мобільність збройних сил Литви, захист персоналу, бойову силу», - сказав він.

За його словами, терміни та умови поставки позашляховиків повинні бути узгоджені американською стороною до 2020 року.

У планах у міністерства оборони Литви виділення приблизно 142 млн євро на закупівлю і обслуговування транспортних засобів.

Переговори про закупівлю броньованих позашляховиків Вільнюс почав у кінці 2017 після того, як військовими був зроблений вибір на користь американської моделі.

Раніше у США показали новий танк Abrams.