У США показали новий танк Abrams



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Танк Abrams M1A2C

ЗМІ зазначають, що, ймовірно, остання версія танку є найкращою у світі

У США представили новий танк Abrams, який має активний та пасивний захист, що може допомогти захистити його від новітнього ворожої зброї.

Про це повідомляє National Interest.

Зазначається, що, ймовірно, остання версія танку є найкращою у світі.

Найбільш очевидні нові особливості M1A2C - це системи активного захисту автомобіля Trophy і додаткова броня на передній частині вежі.

Trophy використовує радар, аби виявити наближення снарядів і ракет, а потім стріляє крихітними снарядами, щоб перехопити боєприпаси. Збройні сили США збираються також встановити нову систему на старіші танки Abrams M1.

M1A2C - це останній варіант Abrams для запуску у виробництво. Конгрес виділив армії $1,5 мільярда на покупку 135 М-1 у General Dynamics у 2019 році.

Танки Abrams отримали велике оновлення в 1986 році, коли на них встановили 120-міліметрові гармати. Ця модель отримала назву M1A1. Сухопутні війська і морський десант США купили 5,2 тисячі таких танків до 1992 року. Наразі тисяча представників цієї моделі несуть активну службу в сухопутних військах і в морському десанті, а також в Національній гвардії. Ще три тисячі законсервовані.

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