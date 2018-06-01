Міноборони похвалилося вітамінним оновленням меню бійців (фото)

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Фото: Facebook Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ

Військовослужбовці, наприклад, можуть посмакувати свіжими черешнями

У міністерстві оборони України розповіли, що у раціоні бійців з’явилися свіжі сезонні фрукти – полуниця та черешні.

Про це 1 червня повідомляється на сторінці Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ у соцмережі Facebook, де опубліковані відповідні фото.

«А ви вже куштували черешню і полуницю в цьому році? У Каталозі продуктів в наявності є не тільки ці вишукані продукти, а і багато інших», - говориться у коментарі до фото.

Зазначається, що всього у каталозі є 400 найменувань – «і начальник продовольчої служби може використовувати їх для різноманіття та всебічного забезпечення поживними речовинами військовослужбовців своєї частини».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко повідомив, що українські військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО.

У міністерстві оборони заявили, що 23 підрозділи Збройних сил України перейшли на харчування «за каталогами», з можливістю індивідуального коригування раціону, відповідно до стандартів НАТО.