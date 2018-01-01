Міноборони повернули приміщення у Києві вартістю 30,8 млн гривень

Майно Міноборони було відчужено у 2007 році

Міністерству оборони України повернули у власність приміщення вартістю 30,8 млн гривень. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України. «У 2007 році внаслідок перевищення повноважень службовими особами ДП «Укрконверсбуд», шляхом незаконного відчуження, без відома Міністерства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майно Міноборони було відчужено у 2007 році

Міністерству оборони України повернули у власність приміщення вартістю 30,8 млн гривень. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«У 2007 році внаслідок перевищення повноважень службовими особами ДП «Укрконверсбуд», шляхом незаконного відчуження, без відома Міністерства оборони України та Фонду державного майна України, на користь комерційного підприємства ПАТ «Дельта-Банк», в рахунок погашення заборгованості, з відання оборонного відомства вибула частина нежилих приміщень загальною площею майже 1,2 тис кв м в будинку по вул. Мельникова, 81, у м. Києві» - йдеться у повідомленні.

Постановою колегії суддів Вищого господарського суду України від 19.06.2017 було задоволено касаційну скаргу військової прокуратури регіону щодо відчуження цих приміщень.

У січні 2018 року постанову суду було виконано і приміщення повернуто у власність Міноборони.