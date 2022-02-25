Міноборони про обстріл Києва: для загарбників немає нічого святого

«Перші дні найскладніші», – написала Маляр у Facebook.

Зранку 25 лютого почалася нова хвиля ракетних ударів по Києву і Україні. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

«Перші дні найскладніші, бо саме зараз ворог або відчує перевагу, або буде зламаний фізично та морально. Російські військові вже відчули міць Збройних сил України. Але важливо, щоби спротив чинили всі», – написала Маляр у Facebook.

«Для російських загарбників немає нічого святого», – додала вона. Чиновниця закликала українців записуватися до лав Територіальної оборони. Тим більше коли зараз спрощено всі процедури. «Крім того, коктейль молотова чи стрілецька зброя – їм мінус, нам плюс. Важливо, щоб всі були міцні духом. Це наша земля. Ми її не здамо. Так, нам треба пройти цей шлях випробовувань. Робимо все, щоб ворогу було дуже складно», – написала вона.

Нагадаємо, зранку 25 лютого у Києві прогриміли кілька потужних вибухів. Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, українські ППО збили ворожу балістичну ракету. Вона впала на житловий будинок, який запалав. Внаслідок пожежі пораненні отримали три людини.