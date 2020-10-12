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    Коли розпочнуться канікули у школах Києва? Кличко назвав дати

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    У разі погіршення епідеміологічної ситуації&nbsp;на дистанційне навчання школярів доведеться відправити раніше - Коли розпочнуться канікули у школах Києва? Кличко назвав дати
    У разі погіршення епідеміологічної ситуації на дистанційне навчання школярів доведеться відправити раніше

    У Києві закриті на карантин чотири школи і два садочки

    Київська влада надіслала рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб розпочати осінні канікули в школах раніше - з 21 жовтня. Втім, все залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті. За умов її погіршення на дистанційне навчання школярів, можливо, доведеться відправити раніше.

    Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Школи сьогодні можуть розробляти окремі плани навчання і заздалегідь планувати розклад канікул. Але місто вже надіслало рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб розпочати осінні канікули раніше - з 21 жовтня. Запропонував таке рішення Департамент освіти і науки з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти для запобігання поширенню вірусу, а також – для створення безпечних умов проведення місцевих виборів. Адже більшість виборчих дільниці знаходяться саме в навчальних закладах. За парти після канікул школярі мають повернутись 29 жовтня», – сказав мер.

    Втім, він підкреслив, що все залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті. Кличко не виключив, що, за умов її погіршення на дистанційне навчання школярів доведеться відправити раніше.

    Наразі школи та садочки працюють за визначеним регламентом. І ситуація із захворюваністю на коронавірус в освітніх закладах поки контрольована, але динаміка – негативна. 

    «На сьогодні в місті закриті на карантин 4 школи – через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи у Печерському районі, одна в Оболонському і одна в Подільському. На жаль, зростає кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 502 класи у 188 школах», - повідомив Кличко.  

    Усього у Києві 480хворих на коронавірус школярів. Хворіють і 359 педагогів.

    У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 67 груп у 58 садках. Два садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 54%.

    Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки рекомендує всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня і продовжити їх до 30 числа.

    Нагадаємо, з 12 жовтня Київ знову перейшов до «помаранчевої» карантинної зони.

    За минулу добу, 11 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 196 осіб. Це на 306 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 10 жовтня було 502 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 27693 випадки захворювання на Covid-19.

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