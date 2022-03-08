Зеленський анонсував відбудову міст: від ворога не залишиться і сліду

Зеленський зазначив, що від ворога не залишиться і сліду

Президент Володимир Зеленський зазначив, що в Україні відбудують всі міста, які знищила Росія і вони будуть в рази кращі, ніж всі разом взяті міста Росії. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

«Той, хто повторював: «Мы один народ», – точно не розраховував на таку реакцію. На півдні нашої країни розгорнувся такий національний рух, такий потужний прояв українськості, який там на вулицях і площах ми ще не бачили. І який для Росії – як страшний сон. Вони забули, що ми не боїмося автозаків і кийків. Не боїмося танків і кулеметів. Коли на нашому боці правда. Маріуполь і Харків, Чернігів і Суми. Одеса і Київ. Миколаїв. Житомир і Коростень. Овруч», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що від ворога не залишиться і сліду.

«Ми знаємо – ненависть, яку ворог приніс з обстрілами і бомбами у наші міста, не залишиться там. Не буде жодного сліду від неї. Ненависть – це не про нас, тому від ворога не буде жодного сліду. Ми усе відбудуємо. Ми зробимо наші міста, які окупант руйнував, кращими, ніж будь-яке місто в Росії. Енергодар, Чорнобиль та інші місця, де варвари просто не розуміють, що вони хочуть захопити. Що вони хочуть контролювати», – резюмував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 96 українських військових.

До слова, президент Володимир Зеленський записав нове звернення зі свого кабінету на Банковій та наголосив, що перебуває в Києві і не збирається їхати.

Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки, зокрема 46 літаків і 68 гелікоптерів.

У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області