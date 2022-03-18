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    Мінус командний пункт. Українські військові знищили ворожу техніку на Херсонщині

    В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Мінус командний пункт. Українські військові знищили ворожу техніку на Херсонщині
    В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з соцмереж

    За попередніми даними, загинув командувач російської армії

    Повітряні сили Збройних сил України внаслідок удару по аеродрому в Чорнобаївці Херсонської області, за попередніми даними, знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ та її командувача. Про це повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович.

    «Хочу вам повідомити, що аеродром у Чорнобаївці (Херсонська область), який росіяни використовують під свій командний пункт і місце збору літаків, знову порадував нас результатом. Повітряні Сили ЗСУ знову завдали удару і, за попередніми даними, знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Це якраз напрям, який відповідав за ОРДЛО... За попередніми даними, командувач цієї армії загинув», – повідомив Арестович на брифінгу.

    Також, за його словами, протягом доби було збито 10 літальних апаратів противника, з яких чотири літаки, два гелікоптери, крилаті ракети та БПЛА оперативно-тактичної дії.

    Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. На жодному з напрямків наступу російська армія не досягла стратегічного поступу.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Мінус командний пункт. Українські військові знищили ворожу техніку на Херсонщині