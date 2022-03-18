  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Друга армія світу». Окупант впав з танку, але його зникнення не помітили (відео)

    Це могло бути смішно, якби не тисячі загиблих українців - «Друга армія світу». Окупант впав з танку, але його зникнення не помітили (відео)
    Це могло бути смішно, якби не тисячі загиблих українців
    скріншот з відео

    В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Три тижні повномасштабної війни Росії проти України показали, що путінська орда ніяка не суперармія.

    В Інтернеті виклали відео, де окупанти їдуть дорогою на танку. Раптово один з них падає на землю.

    Танк продовжив свій рух, навіть не звернувши увагу на втрату члена екіпажу. Окремо варто відзначити, що на броні, крім нього, сиділи ще кілька бійців. Незрозуміло, чому вони проігнорували цей інцидент.

    Розгублений окупант побігав зі сторони в сторону, після чого його підібрала інша машина.

    Нагадаємо, українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс «Бук» окупантів на Чернігівщині.

    Також українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині.

    Нагадаємо, 17 березня українські військові з «Градів» знищили колону ворога.

    Раніше, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см.

    Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Друга армія світу». Окупант впав з танку, але його зникнення не помітили (відео)