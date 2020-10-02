Мін'юст готує для продажу 27 в'язниць



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Майже 30 тюрем в Україні не використовуються останні два роки

Продаж буде відбуватися через систему ProZorro

Станом на сьогодні в Україні є 27 законсервованих в'язниць. Ці установи не використовуються останні два роки, тому Міністерство юстиції виставить їх на продаж.

Про це в ефірі телеканалу «Дім» заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словами, зараз міністерство обговорює питання продажу цих в'язниць з Фондом держмайна. Сам продаж буде відбуватися через систему ProZorro.

«Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином буде визначено покупця, за найкращою ціною, звісно», - зазначила Висоцька.

Також заступниця міністра пояснила, куди підуть кошти, отримані від продажу в'язниць.

«Частина коштів піде нам, як тримачу балансу цієї системи, а надлишок піде в держбюджет. І це буде вперше, коли сама система такого роду наповнює держбюджет», - додала вона.

Раніше повідомлялося, що Мін’юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію.

6 серпня міністр юстиції України Денис Малюська та заступник міністра Олена Висоцька взяли участь у початку великого розпродажу в’язниць, який проходив на території першого об’єкта, виставленого на продаж – Державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)» у смт Коцюбинське.

У серпні також стало відомо, що Міністерство юстиції виставить на продаж «Південну виправну колонію» № 51 у місті Одеса.

Як повідомлялося на початку червня, Міністерство юстиції планує виставити на продаж тюрми, якими наразі не користуються.

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