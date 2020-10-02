  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мін'юст готує для продажу 27 в'язниць

    • Розсилка
    Майже 30 тюрем в Україні не використовуються останні два роки - Мін'юст готує для продажу 27 в'язниць
    Майже 30 тюрем в Україні не використовуються останні два роки

    Продаж буде відбуватися через систему ProZorro

    Станом на сьогодні в Україні є 27 законсервованих в'язниць. Ці установи не використовуються останні два роки, тому Міністерство юстиції виставить їх на продаж.

    Про це в ефірі телеканалу «Дім»  заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

    За її словами, зараз міністерство обговорює питання продажу цих в'язниць з Фондом держмайна. Сам продаж буде відбуватися через систему ProZorro.

    «Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином буде визначено покупця, за найкращою ціною, звісно», - зазначила Висоцька.

    Також заступниця міністра пояснила, куди підуть кошти, отримані від продажу в'язниць.

    «Частина коштів піде нам, як тримачу балансу цієї системи, а надлишок піде в держбюджет. І це буде вперше, коли сама система такого роду наповнює держбюджет», - додала вона.

    Раніше повідомлялося, що Мін’юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію.

    6 серпня міністр юстиції України Денис Малюська та заступник міністра Олена Висоцька взяли участь у початку великого розпродажу в’язниць, який проходив на території першого об’єкта, виставленого на продаж – Державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)» у смт Коцюбинське.

    У серпні також стало відомо, що Міністерство юстиції виставить на продаж «Південну виправну колонію» № 51 у місті Одеса. 

    Як повідомлялося на початку червня, Міністерство юстиції планує виставити на продаж тюрми, якими наразі не користуються.

    Читайте також:
    Міністр юстиції хоче залишити в Україні лише дві в’язниці
    Держбюджет Міністерство юстиції в'язниця ProZorro
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies